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Трамп призвал конгресс зеркально отвечать на импортные пошлины других стран 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2019 / DOUG MILLS
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае "несправедливых" торговых ограничений со стороны других стран.
"Сегодня я также прошу вас принять закон о взаимной торговле (United States Reciprocal Trade Act), чтобы, если другая страна наложит несправедливые тарифы на американскую продукцию, мы ввели в отношении них такие же тарифы на такие же продукты, которые они хотят продать нам", — сказал Трамп, выступая с ежегодным посланием конгрессу.
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