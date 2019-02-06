Эффект бумеранга: Трамп ударил по американским нефтяникам

Нефтепереработчики США тратят миллиарды на тяжелые сорта нефти, а санкции, введенные Трампом против Венесуэлы, заставляют спешно искать других поставщиков. Но сырья может попросту не хватить: с учетом сокращения добычи в рамках ОПЕК рынку грозит дефицит. В итоге, по мнению аналитиков, больше всего от санкций пострадают крупнейшие американские нефтяные компании.

Просили не вводить

Еще в январе нефтяники просили Трампа не ограничивать импорт нефти из Венесуэлы. Индия, Россия и Китай продолжат покупать венесуэльское сырье, и односторонний запрет поставит американских нефтепереработчиков в заведомо невыгодное положение, объясняли они.

Но в администрации заявили, что санкции неизбежны, и порекомендовали искать альтернативные источники тяжелой нефти.

Дело в том, что технология нефтеперерабатывающих предприятий США не позволяет использовать только легкую нефть, поступающую из Пермского бассейна и Западного Техаса. Ее необходимо смешивать с тяжелой, импортировавшейся главным образом из Венесуэлы.

Производители, инвестировавшие миллиарды, чтобы извлекать прибыль из переработки дешевого низкокачественного сырья, сейчас платят баснословные премии за высокосернистую нефть. Это более чем на руку таким участникам ОПЕК как Ирак и Саудовская Аравия: там добывают не так уж много легкой малосернистой нефти, зато с тяжелыми сортами никаких проблем.

Нечем заменить

Аналитики предупреждают: кризис в Венесуэле, наряду с сокращением добычи ОПЕК, только усилит дисбаланс на рынке. Южноамериканская республика экспортирует один из самых тяжелых сортов нефти в мире, и санкции практически перекрыли этот канал. Нефтеперерабатывающим компаниям, оставшимся без сырья, действительно нужно срочно искать альтернативных поставщиков.

Однако не факт, что поиски увенчаются успехом. Мексика уже увеличила поставки в восточные штаты в прошлом году, обойдя Венесуэлу. Эквадорская и колумбийская нефть направляется на западное побережье. И теперь нефтеперерабатывающим заводам придется бороться за сырье друг с другом.

Игроки рынка признаются: им не хватает нефти, а выпавшие венесуэльские поставки пока нечем заменить.

"Образовались существенные дыры в плане на ближайшей месяц. Проблема в том, что мы ничего не получаем из Венесуэлы", — сообщил инвесторам Гари Симмонс, глава крупнейшей в США нефтеперерабатывающей компании Valero Energy Corp.

Эксперты подчеркивают: все это — прямое следствие действий Белого дома. Саудовская Аравия, Россия и Канада сокращают производство, санкции вынуждают Иран и Венесуэлу сворачивать экспорт, и рынок низкокачественной сырой нефти оказался на грани кризиса.

"На реальном рынке сырой нефти продолжает ощущаться напряженность, что обусловлено острой нехваткой высокосернистой нефти", — отметила Амрита Сен, ведущий аналитик нефтяного рынка консалтинговой Energy Aspect.

Главные пострадавшие

В наиболее сложной ситуации — нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, рассчитанные на обработку тяжелой нефти.

"Венесуэла очень важна для рынка — речь не столько об объемах, сколько о качестве нефти американских компаний. От санкций больше всего пострадают нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива", — констатируют аналитики норвежской Rystad Energy.

Среди тех, кто понесет максимальные потери, — главные игроки нефтедобывающей отрасли США.

В первую очередь это хьюстонская Citgo Petroleum — американское подразделение венесуэльской PDVSA, управляющее НПЗ, трубопроводами и терминалами.

По данным Международного энергетического агентства, Citgo — крупнейший импортер венесуэльской нефти (по итогам минувшего года — 176 тысяч баррелей в сутки). У Valero Energy второй показатель (166 тысяч баррелей в сутки), у Chevron Corp — третий (83 тысячи баррелей в сутки).

Как отмечает Bloomberg , дефицит венесуэльской высокосернистой нефти уже привел к резкому росту цен на сырье в регионе. В конце января сырая нефть марки Mars Blend подорожала до пятилетнего максимума, тогда как рентабельность переработки мексиканской нефти упала до минимума за четыре года.

Если американские нефтепереработчики не найдут доступную замену венесуэльскому сырью, им придется резко снизить темпы добычи. А это, в свою очередь, вызовет подорожание топлива, что больно ударит по рейтингу Трампа.