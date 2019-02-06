Цены на зерно в России обновляют максимумы, но катастрофой не становятся

Цены на российское зерно, хотя и растут в последние недели, не привели к катастрофе на рынке, говорить о неизбежном повышении вследствие этого цен на продукты — в первую очередь на хлеб и мясо — также преждевременно, сообщили РИА Новости эксперты и участники рынка. Кроме того, замедление экспорта зерна и ожидание хорошего урожая могут способствовать снижению цен.

По данным Минсельхоза РФ, среднероссийские цены (без НДС) на пшеницу 3-го класса (которая используется для хлебопечения) на 24 января составляли 10,559 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса — 10,206 тысячи рублей за тонну.

В конце января президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорил, что средние рублевые цены на российское зерно на внутреннем рынке европейской части РФ достигли исторического рекорда.

Мировые цены также показывают положительную динамику. В понедельник аналитики "Совэкона" писали, что за последнюю неделю экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина, FOB) выросли на 2 доллара и достигли 249,5 доллара за тонну, хотя темпы роста и замедлились: неделей ранее цены увеличились на 7 долларов.

Управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк указал, что на прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу 4-го класса установили рекорд, превысив 12 тысяч рублей за тонну. "До этого самый высокий показатель был в 2016 году. Скорее всего, рост цен связан с активными закупками трейдеров, ориентированных на экспорт", — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, сейчас сокращаются запасы пшеницы на внутреннем рынке. "В частности, запасы на Юге сейчас ниже прошлогодних уже на 38-39%, а в целом в России — на 22%. При этом говорить о катастрофе на рынке нет оснований", — подчеркнул Березнюк.

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ

По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, животноводы заметили рост цен на зерно и на корма, который произошел за последний год.

"Некоторые виды зерна подорожали на 40%, какие-то даже больше — на 60%. Учитывая, что более 50% себестоимости кормовой корзины приходится именно на зерновые, то это влияет и на себестоимость (производства мяса — ред.), так как корма достигают в районе 70% в среднем, а иногда и 75% в себестоимости (мяса — ред.)", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам эксперта, в середине прошлого года наблюдалась волна роста оптовых цен на мясном рынке, которые, однако, поднимались не по причине повышения стоимости кормов и роста себестоимости производства, а по причине высокого спроса на рынке. "С тех пор оптовые цены на мясо упали в среднем на 25%, несмотря на рост себестоимости производства", — добавил Юшин.

Первый вице-президент ассоциации экспортеров муки "Русская мука" Елена Мамичева указывает: если доля зерна в себестоимости муки составляет 87%, то доля муки в себестоимости хлеба — лишь 20%. "На мой взгляд, преждевременно говорить о том, что из-за роста цен на зерно вырастет и цена на хлеб. Влияние роста цен на зерно на рост цены на хлеб явно переоценено", — добавляет она.

Вместе с тем, продолжает Мамичева, если говорить об экспорте зерна и продукции его переработки, рост цен на зерно значительно снизил конкурентоспособность российских поставщиков по сравнению с компаниями других стран.

"Потенциальный общий объем внешнего рынка муки — более 13 миллионов тонн. Основные игроки на этом рынке — Турция, Казахстан и Украина, и разница в ценах между их предложением и нашим может достигать 80-100 долларов за тонну муки. Это наша упущенная выгода и неполученная прибыль", — добавляет собеседник.

ОЖИДАНИЯ НА БУДУЩЕЕ

Однако, если все же говорить о зерне, будут ли цены увеличиваться и далее? Вице-президент РЗС Александр Корбут допускает, что какое-то время они еще будут расти. "В последнюю неделю динамика роста цен несколько замедлилась, то есть участники рынка уже сказали, что цены высоки", — замечает он.

По его словам, существуют факторы, которые могут привести к снижению цен на зерно — например, динамика на мировом рынке, показатели валовых сборов зерна в странах-производителях Южного полушария, где вскоре должна закончиться уборка, состояние озимых в России. "Пока мы не узнаем четких прогнозов по состоянию озимых, где-то в марте-апреле, говорить о том, что цены могут просесть — достаточно сложно", — заключил Корбут.

При этом, по словам Юшина из Национальной мясной ассоциации, участники рынка уже видят, что цены на российском зерновом рынке настолько высоки, что экспорт зерна начинает сокращаться. Это, в свою очередь, позволит сбалансировать рынок.

"Тем более, мы ожидаем достаточно высокий урожай, близкий к рекордным уровням, в будущем году. Я надеюсь, погода не подведет, соответственно в 2019 году, я думаю, цены будут ниже, чем в 2018 году, что сбалансирует интересы как зерновиков, которые будут оставаться в прибыли, так и производителей мяса", — указал эксперт.

Березнюк из Agro and Food Communications согласен: благодаря относительно мягкой зиме в текущем сезоне, урожай озимых может быть достаточно хорошим. "Экспорт также показывает замедление темпов, что может способствовать снижению цен на внутреннем рынке в перспективе", — сказал он.