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Названы сроки выдачи Данией разрешения на прокладку «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Австрийская нефтегазовая OMV полагает, что Дания может выдать разрешение на прокладку «Северного потока — 2» к середине 2019 года, заявил исполнительный член совета директоров OMV Манфред Ляйтнер.
«Власти Дании никак не ограничены временными рамками, и это вносит некую неопределенность. Но мы предполагаем, что разрешение от них должно быть получено к середине этого года», — передает его слова ТАСС.
Глава компании Райнер Зеле заявил, что сейчас уложено около 600 км трубопровода по дну Балтийского моря. По его словам, OMV направила на финансирование строительства 600 млн евро.
«Общая стоимость проекта 9,5 млрд евро. Наша доля составляет 10%, в этом объеме мы и профинансируем ее. К концу 2018 года мы выделили 600 млн евро, так что мы близки к цели. Таким образом, мы думаем, что в 2019 году будет профинансирован остаток всей суммы», — сказал он.
По словам Зеле, в прошлом году финансирование проекта со стороны компании составило 275 млн евро.
В октябре OMV среди рисков при реализации проекта газопровода называла в том числе разрешение Дании на строительство.
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