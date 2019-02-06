Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что конкуренция в банковском секторе в последнее время снизилась и некоторые банки не заинтересованы в клиентах.
"К сожалению, она (конкуренция в банковской системе — Ред.) у нас в последнее время немножко подснизилась. И как раз особенно большие банки не очень активные с точки зрения работы с клиентами, поиска клиентов и их анализа", — сказал он на форуме "Деловой России", отвечая на вопрос о невозможности получить кредит в банке для стартапа.
Зампред ЦБ Василий Поздышев на прошлой неделе сообщал, что Банк России в текущем году хочет под эгидой ассоциации "Россия" выработать правила справедливой конкуренции между банками, а также предложения по наказанию тех банков, которые их будут нарушать.