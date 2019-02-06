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Россия стала еще больше торговать с Украиной 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Darko Vojinovic / AP
Внешнеторговый оборот России и Украины в 2018 году вырос на 16,5 процента — до 14,98 миллиарда долларов, несмотря на обоюдные запреты на поставки некоторых товаров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт товаров и услуг на Украину вырос на 19,9 процента — до 9,52 миллиарда долларов, импорт — на 11,2 процента (до 5,46 миллиарда).
Всего в 2018 году внешнеторговый оборот России, по данным ФТС, вырос на 17,6 процента — до 692,5 миллиарда долларов. Экспорт увеличился на 25,6 процента (до 452 миллиарда), импорт — на 5,1 процента (до 240,5 миллиарда). Сальдо торгового баланса (превышение экспорта над импортом) равняется 211,5 миллиарда долларов (на 61,6 процента больше, чем по итогам 2017 года).
С 2016 года в России действует запрет на поставки некоторых продовольственных товаров с Украины. С начала 2019 года этот перечень пополнился товарами на общую сумму в 510 миллионов долларов в год. Аналогичные эмбарго действуют на Украине.
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Экономика , Федеральная таможенная служба
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