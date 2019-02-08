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В Армении начали экономическую революцию 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что реализация программы нового правительства начнет в стране экономическую революцию. Об этом сообщает ТАСС.
Пашинян заявил, что новая экономическая программа продолжает «бархатную революцию» в Армении. Ее основная задача — это создание возможностей для граждан и поощрение их к использованию этих возможностей.
«Краеугольное значение для нашего концептуального подхода имеет то, что мы провозгласили концепцию экономической революции», — сказал он.
14 января Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении. Его назначение утвердил президент страны Армен Саркисян. Кандидатуру Пашиняна выдвинула фракция «Мой шаг» (88 мест в Национальном собрании из 132).
Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоялись 9 декабря 2018 года. Победу на них одержал альянс «Мой шаг» (70,43 процента голосов избирателей), лидером которого является Никол Пашинян. Также в парламент по итогам выборов попали партии «Процветающая Армения» (получила на выборах 8,26 процента голосов избирателей и 26 мест в парламенте) и «Просвещенная Армения» (6,37 процента голосов и 18 мест).
Никол Пашинян занимал должность премьер-министра Армении с 8 мая по 16 октября 2018 года. Подавая в отставку, он объяснил, что делает это ради роспуска Национального собрания и проведения досрочных парламентских выборов. При этом с 16 октября по 14 января он являлся исполняющим обязанности премьер-министра республики.
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Комментарии
Экономика , В мире , СНГ , Армен Саркисян
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