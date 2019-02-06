Иностранные товары поставят на контроль

В скором времени в России начнут отслеживать некоторые виды товаров, ввозимых из-за границы. Соответствующий эксперимент подготовили Федеральные налоговая ( ФНС ) и таможенная (ФТС) службы, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, первый этап запланирован на 2019 года. До его конца импортеры смогут присоединяться к эксперименту добровольно. Его главная цель — выявлять неуплату импортных пошлин и налогов. Для этого необходимо отслеживать ввоз товаров и их передвижение по территории России, вплоть до доставки в торговые сети.

В первую очередь, налоговики собираются выявлять «разрывы» в НДС — ситуации, когда компания отражает в отчетности фиктивно приобретенный товар, чтобы получить вычет за «входящий» в его цену налог.

По действующим правилам, подобный контроль уже применяется к шубам и лекарствам, на очереди — обувь и древесина. Инициатива ФНС и ФТС будет распространяться на холодильники, стиральные машины, мониторы, детские коляски, металлическую мебель и тяжелую технику. Данные об их передвижении будут заноситься в специальную информационную систему.