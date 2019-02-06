Путин обратил внимание правительства на госзакупки

Как отмечается, такое заявление он сделал на форуме "Деловой России"

"Хочу еще раз обратить внимание правительства, все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компании с госучастием должны быть открытыми и прозрачными", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для обеспечения конкурентной среды необходимы дополнительные меры.

Ранее сообщалось, что Путин начал составлять послание Федеральному собранию.