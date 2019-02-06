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Путин обратил внимание правительства на госзакупки 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин призывал сделать процедуру госзакупок открытой и прозрачной, передает РИА "Новости".
Как отмечается, такое заявление он сделал на форуме "Деловой России".
"Хочу еще раз обратить внимание правительства, все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компании с госучастием должны быть открытыми и прозрачными", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что для обеспечения конкурентной среды необходимы дополнительные меры.
Ранее сообщалось, что Путин начал составлять послание Федеральному собранию.
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Экономика , Политика , Владимир Путин , Деловая Россия , РИА Новости
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