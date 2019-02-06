Путин обратил внимание правительства на госзакупки 

Российский президент Владимир Путин призывал сделать процедуру госзакупок открытой и прозрачной, передает РИА "Новости".
Как отмечается, такое заявление он сделал на форуме "Деловой России".
"Хочу еще раз обратить внимание правительства, все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компании с госучастием должны быть открытыми и прозрачными", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что для обеспечения конкурентной среды необходимы дополнительные меры.
Ранее сообщалось, что Путин начал составлять послание Федеральному собранию.