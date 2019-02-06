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Путин отметил колоссальную роль бизнеса в развитии России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роль бизнеса в развитии России велика, именно предприниматели создают рабочие места, а значит, обеспечивают доходы граждан, чем больше динамичных и сильных компаний, тем устойчивей экономический рост, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Роль бизнеса в решении стратегических задач действительно очень большая, если не сказать колоссальная. Именно предпринимательская инициатива создает рабочие места, а значит, обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан", — сказал Путин на форуме "Деловой России".
Как заявил Путин, "чем больше динамичных, сильных компаний, как в традиционных, так и в ещё только формирующихся отраслях, тем устойчивее будет наш экономический рост".
"А он нужен прежде всего для того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни нашей страны", — сказал президент.
Он подчеркнул, что "национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России".
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Деловая Россия
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