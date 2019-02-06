Путин объяснил, почему санкционку уничтожают, а не раздают бедным

По его словам, уничтожение товаров обусловлено экономическими мотивами.

«Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее», — цитирует президента «Интерфакс».

В качестве примера Путин привел ограничение гуманитарной помощи из-за границы. По его словам, с одной стороны, в бесплатном молоке нет ничего плохого, а с другой — поставки из-за границы разоряют отечественных производителей.

Уничтожение контрабандной санкционной продукции началось с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».