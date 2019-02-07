Налог на бедных: что будет с ценами в наступившем году

Цены в январе текущего года выросли на 1%, по сравнению с минувшим декабрем, и на 5% в годовом выражении, отчитался Росстат . При этом продовольственные товары подорожали на 5,5%, непродовольственные — на 4,5%.

Заметнее всего выросли цены на фрукты и овощи — на 6,3% к декабрю. В частности, помидоры прибавили к прежней стоимости 17,2%, капуста белокочанная —14,1%, огурцы —13,4%, виноград — 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — 6,4–7,5%. Скорее всего, виноват сезонный фактор, считают аналитики. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, а лимоны — на 0,4%.

Ощутимо подорожало пшено — на 3,9% и крупы: манная — на 2,2%, овсяная и перловая — на 1,7%, гречневая — на 1,5%. Существенно выросли цены на мясо индейки, мороженую рыбу (кроме лососевых пород), рыбное филе и муку — на 1,4-1,6%. Вместе с тем подешевела икра лососевых рыб (на 1,3%) и свинина (на 0,4%).

В непродовольственной категории наиболее ощутимый рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 10,5%, а корвалол — на 1,8%. Однако в целом этот сегмент прибавил 0,8%.

Существенный рост показали также цены на табак, бензин, легковые автомобили, дизельное топливо, печатные издания, уголь, отдельные виды мебели, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, моющих и чистящих средств, предметов галантереи, садоводства и товаров для животных.

В сфере услуг на 2,6-4,5% подорожал месячный комбинированный билет на проезд в городском транспорте и пригородных электричках, зато поездка в поездах дальнего следования подешевела на 7,2%. Выросли тарифы сотовой связи, но упала стоимость мобильных телефонов. Обогнал общую инфляцию рост цен на билеты в музеи и на выставки.

На 0,8-1,9% подешевели туры на отдых в Испании, Греции и экскурсионные поездки в Европу, на 0,3% — путевки в санатории на территории России. Здесь, видимо, сработал эффект раннего бронирования, когда туроператоры предоставляют хорошие скидки на летний сезон. Вместе с тем поездки по традиционным зимним направлениям стали дороже (в Китай — на 2%, в Таиланд — на 0,9%).

Предел для роста

По итогам 2018 года инфляция составила 4,3%. Банк России прогнозировал ускорение роста цен до 5,5-6% в начале 2019 года из-за увеличения НДС с 18 до 20%. Эти ожидания стали основной причиной повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре и декабре (оба раза на 0,25%) впервые с 2014 года.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%. Скорее всего, на этом уровне она и останется в ближайшие месяцы, полагают аналитики. Основанием для таких прогнозов служит не только рост цен ниже ожиданий, но и «голубиные» заявления ФРС США . Если же никаких форс-мажоров за это время не случится, уже летом российский ЦБ может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики (ранее говорилось о конце текущего года).

«Это хорошо для реального сектора экономики», — замечает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев

Во втором полугодии ЦБ снизит ключевую ставку один или два раза на стандартный шаг — 0,25%, прогнозирует аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Причиной этого снижения станет замедление инфляционных ожиданий.

«Сейчас они высокие, но если покопаться в структуре, видно, что основаны не на повышении НДС, а на других факторах — ослаблении рубля, росте цен на бензин, которые уже давно не играют роли. Думаю, по итогам следующих замеров инфляционные ожидания будут снижаться. И низкая инфляция — это тоже аргумент для снижения ставки», — говорит аналитик.

По его мнению, основным драйвером роста цен в январе стали монополизированные сферы, такие, как ЖКХ. Бизнес же в целом не смог или не захотел перекладывать повышение налогов на плечи потребителей, опасаясь потерять долю рынка. Слабый потребительский спрос, по мнению экспертов, стал одной из ключевых причин того, что инфляция оказалась ниже прогнозов.

«У нас стагнируют доходы населения, у людей просто нет денег, и при таком спросе достаточно проблематично повышать цены», — говорит Разуваев.

Помогло и укрепление рубля — примерно на 8% с начала года. Ослабление национальной валюты традиционно давит на цены, в январе этого не было.

Если не грянет кризис

Инфляционный эффект от повышения налогов проявляется почти сразу после фактического роста ставки, поэтому в дальнейшем этот фактор уже не будет существенно влиять на цены, прогнозируют аналитики. Правда, не исключен всплеск инфляции в феврале.

«Тут большой вклад может добавить сегмент продуктов питания, потому что сейчас цены на продовольствие показывают умеренный рост, и это может повлиять на общую динамику», — поясняет Нигматуллин.

Но с высокой вероятностью в первом квартале годовая инфляция даже не подберется близко к тем максимальным уровням, которые прогнозировал ЦБ с учетом повышения НДС, и вряд ли превысит 5,5%, считает эксперт.

«Скорее всего, даже ниже будет», — добавляет он.

Не ожидает сильного ускорения роста цен и аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин. Он прогнозирует инфляцию к концу первого квартала в рамках 5-5,3%.

«Безусловно, нужно будет смотреть и на политическую составляющую: будут ли санкции какие-то существенные. Но пока ситуация стабильна», — констатирует эксперт.

Многое зависит от внешней ситуации и динамики рубля, поддерживает Разуваев. Если не случится глобального экономического кризиса, падения цен на нефть и девальвации российской валюты, инфляция достаточно быстро пойдет на спад, прогнозирует он. Если же рубль обвалится, цены могут вырасти и на 7-8%.

Аналитик заодно напоминает, что инфляция у каждого своя, и поэтому у многих данные официальной статистики вызывают недоверие.