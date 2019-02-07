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Украинский хакер выкрал больше миллиарда рублей из банков России 

Украина.ру + ещё 8 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Хакера Юрия Лысенко в Москве приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 7 февраля сообщает УНН.
Было установлено, что он руководил группой хакеров, которая с июля по ноябрь 2014 года похищала средства со счетов клиентов российских банков, а потом восстанавливала баланс за счет собственных средств кредитных организаций.
Таким образом злоумышленники умыкнули 39,5 миллиона рублей у «Промсвязьбанка», 45 миллионов у «Уралсиба», 106 миллионов у «Траста» и порядка 883,5 миллиона у «Зенита».
Кроме Лысенко, обвиняемыми по делу проходят еще 13 человек.
На днях сообщалось, что за год интернет-мошенники на Украине получили полмиллиарда гривен (1,2 млрд рублей), обманув простых граждан. В конце прошлого года были разоблачены хакеры, которые пять лет торговали персональными данными украинцев через онлайн-платформу DarkNet.
Как объяснял юрист Лаврентий Царук, привлечь интернет-аферистов к ответственности почти невозможно. Закон не защищает от них граждан особым образом.
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Комментарии
Экономика , Криминал , Происшествия , Юрий Лысенко , Зенит , Промсвязьбанк , ФСИН
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