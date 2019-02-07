Украинский хакер выкрал больше миллиарда рублей из банков России

Было установлено, что он руководил группой хакеров, которая с июля по ноябрь 2014 года похищала средства со счетов клиентов российских банков, а потом восстанавливала баланс за счет собственных средств кредитных организаций.

Таким образом злоумышленники умыкнули 39,5 миллиона рублей у «Промсвязьбанка» , 45 миллионов у «Уралсиба», 106 миллионов у «Траста» и порядка 883,5 миллиона у «Зенита»

Кроме Лысенко, обвиняемыми по делу проходят еще 13 человек.

На днях сообщалось, что за год интернет-мошенники на Украине получили полмиллиарда гривен (1,2 млрд рублей), обманув простых граждан. В конце прошлого года были разоблачены хакеры, которые пять лет торговали персональными данными украинцев через онлайн-платформу DarkNet.

Как объяснял юрист Лаврентий Царук, привлечь интернет-аферистов к ответственности почти невозможно. Закон не защищает от них граждан особым образом.