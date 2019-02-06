Россия и Украина увеличили товарооборот

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в 2018 году составил 14,98 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Для сравнения, в 2017 году эта цифра составила 12,86 миллиарда.

При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли России в годовом отношении не изменилась и составила 2,2 процента.

Кроме того, за прошедший год экспорт товаров и услуг на Украину вырос с 7,9 до 9,5 миллиарда долларов, а импорт — с 4,9 до 5,5 миллиарда.

Товарооборот между странами по-прежнему растет, несмотря на сложные отношения Москвы и Киева. Например, с января по ноябрь 2017 года он увеличился на 28,6 процента. Для сравнения, за этот же временной отрезок торговый обмен между Украиной и Евросоюзом вырос на 27,6 процента.

В конце 2015 года Киев принял два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары. В конце 2017-го Украина продлила действие этих документов на год. В 2016 году Москва в ответ также приостановила действие договора в рамках СНГ о ЗСТ с Украиной для защиты российского рынка и ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго.

До 2020 года на Украину по-прежнему запрещено экспортировать некоторые российские продукты (молочную продукцию, чай, кофе, пиво, алкоголь), косметические средства личной гигиены продукцию химической промышленности для сельского хозяйства, а также железнодорожное оборудование.