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Озвучены темпы роста цен на товары в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Рост потребительских цен в годовом выражении впервые с января 2017 года составил 5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
За год цены на продовольствие выросли на 5,5%, непродовольственные товары подорожали на 4,5%.
Инфляция по сравнению с декабрем составила 1%.
В январе сильнее всего дорожали овощи и фрукты. Помидоры прибавили 17,2%, огурцы — 13,4%, виноград — 12,1%, картофель, лук и морковь подорожали на 6,4-7,5%.
Из непродовольственных товаров существенный рост продемонстрировали цены на табак, бензин и медикаменты.
Так, валидол подорожал сразу на 10,5%, корвалол, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы прибавили в пределах 2%.
Ранее производители хлеба предрекли подорожание хлебобулочных изделий на 20% из-за роста стоимости зерна и муки, увеличения НДС и повышения энерготарифов.
Экономика , Личный счет , Росстат
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