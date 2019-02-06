Озвучены темпы роста цен на товары в России

Рост потребительских цен в годовом выражении впервые с января 2017 года составил 5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата

За год цены на продовольствие выросли на 5,5%, непродовольственные товары подорожали на 4,5%.

Инфляция по сравнению с декабрем составила 1%.

В январе сильнее всего дорожали овощи и фрукты. Помидоры прибавили 17,2%, огурцы — 13,4%, виноград — 12,1%, картофель, лук и морковь подорожали на 6,4-7,5%.

Из непродовольственных товаров существенный рост продемонстрировали цены на табак, бензин и медикаменты.

Так, валидол подорожал сразу на 10,5%, корвалол, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы прибавили в пределах 2%.

Ранее производители хлеба предрекли подорожание хлебобулочных изделий на 20% из-за роста стоимости зерна и муки, увеличения НДС и повышения энерготарифов.