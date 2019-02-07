Эксперты рассказали, от кого исходит основная угроза банкоматам

Многие банкоматы в России работают на устаревшей операционной системе, что делает их желанной целью для хакерских атак. Однако такие преступления совершаются нечасто и под силу разве что "элите" мира мошенников, основная угроза банкоматам в РФ по-прежнему исходит от крепких парней с топором и кувалдой, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"В России лидирует физический взлом, то есть вскрытие банкомата как такового. Аналогичные данные публиковались относительно недавно, в конце ноября 2018 года, когда самым эффективным методом взлома банкоматов специалисты назвали кувалду", — отметил Алексей Коняев из компании SAS, специализирующейся на разработке программного обеспечения. В 2017 году в России, по его словам, было совершено 5 тысяч атак на банкоматы, мошенники похитили более 5 миллиардов рублей, при этом на физические атаки пришлось около 90% взломов банкоматов.

Проблема безопасности из-за старого программного обеспечения тоже существует: банки смогут полностью обновить его только к 2020 году, рассказал Алексей Даньков из фирмы в сфере информбезопасности "Кросс Технолоджис". Но даже после этого клиентам банков не стоит терять бдительности.

Прежде чем вставить карту, эксперты советуют клиентам внимательно осмотреть банкомат: распознать вредоносную программу в прошивке таким образом невозможно, но физическое вмешательство в технику будет очевидным. Клавиатуру при введении pin-кода лучше закрывать рукой, даже если рядом никого нет: злоумышленники могут установить скрытую камеру.

Причем лучше пользоваться банкоматами в таких местах, где преступникам трудно установить считывающее оборудование: в отделениях банков или крупных торговых центрах. Кроме того, эксперты советуют не отказываться от услуги подтверждения по sms обо всех операциях по счету, хоть она и стоит денег, а так же установить антивирус на телефон, чтобы мошенники не могли перехватить sms.

Банкоматная сеть Сбербанка состоит из 76 тысяч устройств, поэтому банк особенно следит за вопросами безопасности. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в январе сообщил журналистам, что банк поставил ультиматум крупнейшему в РФ поставщику банкоматов по их соответствию современным требованиям безопасности — банк может приступить к разработке собственного банкомата в том случае, если вендорами не будут выполняться требования закона.