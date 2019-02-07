Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара

Россия и Иран, попавшие в очередной санкционный список Вашингтона как союзники Сирии, готовы окончательно закрыть дверь перед долларом. Как заявил российский посол в Тегеране, во взаимных расчетах американская валюта впредь использоваться не будет. Только рубль и риал, в крайнем случае — евро. Те же процессы Москва уже запустила с Китаем, Индией и Турцией. И Евросоюз не желает расплачиваться долларами за свою же продукцию. Эксперты уверены: Иран и Россия продемонстрируют ОПЕК , что можно обойтись без долларов. Кто и как отказывается от американской денежной единицы — в материале РИА Новости

Иран попрощался с долларом

Сейчас до 70 процентов сделок в мировой торговле осуществляются в долларах, но уже в обозримой перспективе "американцу" придется умерить аппетиты. В антидолларовом блоке все больше участников, попавших под санкции и уставших от агрессивной и непредсказуемой внешней политики Вашингтона.

Еще в апреле 2018-го Тегеран отказался от американской валюты и перевел все международные расчеты на евро.

"Доллар в Иране и так не в ходу, трейдеры предпочитают альтернативные валюты для своих транзакций. Больше нет оснований продолжать использовать долларовые счета-фактуры", — заявил тогда представитель ЦБ Ирана Мехди Касрейпур.

Евровалютой за нефть Ирану уже платит Индия, причем в этой стране быстро развивается экономика (ожидаемый прирост по итогам 2018-го — 7,5 процента ВВП) и энергоресурсов требуется все больше. А успехи России и Ирана в дедолларизации экономики могут стать примером для других участников ОПЕК и ОПЕК+. В частности, этому курсу сейчас следует Саудовская Аравия.

Отказаться от доллара при оплате иранской нефти собирается Евросоюз. В сентябре прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что от развернутых Трампом торговых войн Европа теряет сотни миллионов долларов, и напомнил: 80 процентов энергетического импорта Европа оплачивает в американской валюте, что противоречит всякой логике.

"Ну а то, что европейские компании покупают европейские же самолеты за доллары, а не за евро, это вообще абсурд", — отметил Юнкер.

От слов европейцы начали переходить к делу. Германия, Франция и Великобритания уже создали механизм расчетов с Ираном, основанный на использовании европейской валюты, — INSTEX (Инструмент поддержки торговых операций).

Далее — везде

Отказ от доллара при расчетах за главный экспортный товар — нефть — важный шаг, на который готова пойти и Россия. Аналитики уверяют, что американскую валюту уже сейчас можно исключить в торговле не только с Ираном, но и с Китаем, а также Турцией. Этот процесс уже запущен.

Расплачиваться иным способом за нефть, газ и ряд других товаров Россия, Иран и Турция договорились в середине 2018 года. Между тем уже по итогам 2017 года Турция осуществила порядка девяти процентов экспорта в Россию в национальной валюте и останавливаться не собирается.

В Ассамблее экспортеров Турецкой Республики отметили, что готовы задействовать "любые средства и механизмы" в торговле, чтобы наращивать долю расчетов в нацвалютах — такую задачу перед ними поставило правительство.

Эту готовность Анкара показала, заключив важный международный контракт. К осени 2019 года на вооружение турецкой армии поступят российские зенитные ракетные комплексы С-400. Сделку проведут без участия американской валюты.

Аналогичным образом поступит и Индия — крупнейший партнер России в военно-технической сфере. За пять полковых комплектов С-400 на сумму почти в 5,4 миллиарда долларов Нью-Дели расплатится рублями.

Между собой Турция и Индия планируют перейти в расчетах на лиры и рупии.

"Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов", — заявил ранее президент Турции Тайип Эрдоган.

Первая на очереди — сфера атомной энергетики.

Пример того, как правильно снижать долларовую зависимость, Россия подает в связке со своим крупнейшим торговым партнером — Китаем.

В январе-ноябре 2018 года объем взаиморасчетов в национальных валютах в приграничной торговле между двумя странами увеличился на 48 процентов. Доля нацвалют в общих расчетах дошла до 15 процентов и продолжает расти.

Как заявил исполнительный директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт, США сейчас ведут экономическую войну против двух десятков стран мира с общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов. Именно эти страны и будут определять судьбу доллара как мировой валюты. А решающее слово — за Китаем и Россией.