Мало патриотизма: почему запретили учебник по экономике

Российский учебник по экономике для 10-11 классов исключили из Федерального перечня учебников. Одна из причин — отсутствие в нем материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну». Автору указали на отсутствие в книге информации об импортозамещении. Ранее министр просвещения Ольга Васильева обещала, что количество учебников резко сократится, а содержание книг «станет больше соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России».

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из Федерального перечня учебников (ФПУ). Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на автора, доктора экономических наук Игоря Липсица.

Как пишет газета, издательство «Вита-Пресс» на основании рекомендаций РАО направило автору учебника письмо с корректировками, необходимыми для возвращения учебника в ФПУ. Поправки касаются «более корректного изложения современной экономической ситуации (с точки зрения ее оценки) и истории ее формирования», «исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию и не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся».

Позже появился разъясняющий официальный комментарий издательства относительно ситуации с учебником «Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций».

По их словам, учебник был сдан в Министерство образования вместе с положительными экспертными заключениями по результатам научной, педагогической и общественной экспертиз.

«Однако Научно-методический Совет МО РФ (Протокол № ОВ-№/08 пр от 26.01.2018 г.) принял решение о необходимости проведения дополнительной экспертизы учебников, включая «Экономику» И. В. Липсица», — говорится в сообщении.

В результате дополнительная экспертиза не рекомендовала данный учебник к использованию в школах, на основании этого заключения учебник не был включен в Федеральный перечень учебников.

«Вита-Пресс» отмечает, что учебник «на протяжении многих лет был востребован общеобразовательными организациями, неоднократно переиздавался, имеет множество положительных отзывов педагогов» и издательство было не согласно с отрицательным результатом дополнительной экспертизы и замечаниями экспертов.

«Но отсутствие процедуры апелляции и открытого обсуждения этих замечаний не дало возможность издательству оспорить этот результат. Обращения издательства и автора учебника в РАН РФ и МО РФ ситуацию не изменили», — заключают в издательстве.

Чтобы вернуть учебник в ФПУ, автору предложили внести корректировки по подготовке учебника к следующему изданию и к новой экспертизе:

«Материалы основаны на заключениях экспертов и предложении редакции издательства по включению темы «импортозамещения и планов ближайшего экономического прорыва».

На это Игорь Липсиц написал на своей странице в Facebook, что его позиция для Минобра окажется неприемлемой.

«Что же делать, мое понимание патриотизма было сформировано в далекой молодости Грибоедовым (да-да, тем самым «Служить бы рад, прислуживаться тошно») и предполагает оно всяческое содействие процветанию отечества и его народа, а не восхваление тех, кто им в данный момент управляет. Так что я и вправду, давно ожидал, что такая моя позиция может стать неприемлемой для Минобра. Но переделаться уже не смогу, — староват я для таких идеологических кульбитов…» — написал он.

Между тем, в Министерстве просвещения заявили, что учебник по экономике Липсица был изключен из ФПУ из-за ошибок, опечаток и иных замечаний.

Кроме того, там напомнили, что в прошлом году по решению научно-методического совета, учебники прошли дополнительную экспертизу.

«По итогам проведенной экспертизы более 200 предметных линеек учебников были исключены из федерального перечня. Каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные. Среди данных учебников присутствовал и учебник «Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций», — говорится в сообщении министерства.

По словам пресс-службы министерства, которые приводит ТАСС , учебник, в частности «не был сопровожден электронной формой, методическим пособием для учителя, в обход требований к учебникам федерального перечня содержал ошибки и опечатки, а также ряд иных замечаний, отмеченных экспертами».

«И все это — полное вранье. Мой учебник уже много лет был до того в Федеральном перечне, а туда книги не включают без тех дополнительных материалов, о которых пишет министерство», — написал Липсиц в Facebook.

«А вот для дополнительной экспертизы был запрошен только сам учебник. А теперь это — непредставление «шлейфа» — указывают в качестве причины «выбраковки» учебника!» — возмущается он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство просвещения вопрос об учебнике экономики, удаленном из федерального перечня учебников книг за недостаток патриотизма.

«Вопрос специфический, поэтому нужно адресовать его в Министерство просвещения», — сказал Песков журналистам.

Напомним, что в прошлом году Министерство образования забраковало треть школьных учебников, претендовавших на включение в ФПУ. Решение принято по результатам дополнительной экспертизы, проведенной в Российской академии образования (РАО).

«1117 заключений, и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», — сказала тогда Васильева.

До этого она сетовала, что в перечне «слишком много» книг. После значительного сокращения списка содержание книг, по словам министра, «станет больше соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России».