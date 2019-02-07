Росстат сообщает об ускорении инфляции и о росте цен в России

Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 5%, а по отношению к декабрю цены выросли на 1%. Об этом сообщил Росстат. Для сравнения: в январе 2018 года инфляция составила 2,2% в годовом выражении, а в месячном — всего 0,3%.

Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine

«То, что рост цен сейчас опережает уровень изменения ставки НДС, является следствием тех событий, которые на самом деле развивались не в конце 2018 года, а в течение 2017-го и 2018 года. Я говорю о том периоде, когда инфляция была аномально низкой. Два года в России инфляция была в диапазоне до четырех процентов. Так вот, семьдесят с лишним процентов коммерческих директоров номером один, проблемой своего развития назвали рост себестоимости производства продукции. В прошлом рост себестоимости можно было переложить на цену конечной продукции, то есть фактически на потребителя. При этом конечная цена реализации продукции не росла, потому что, с одной стороны, это сдерживали ретейлеры, которые не давали повышать цены ввиду конкуренции на рынке, а с другой стороны, рост цен не происходил в том числе потому, что не росли реальные доходы населения, то есть у потребителя не было достаточно экономических возможностей для покупки товаров по более высоким ценам. На мой взгляд, рост цен, который мы имеем в январе, — это следствие непродуманной политики предыдущих лет, когда искусственно и очень агрессивно сдерживался рост цен абсолютно непонятно зачем и непонятно для кого, потому что можно было спокойно опустить инфляцию на уровень ниже 10%. И по большому счету потребитель бы этого не замечал, а производители и поставщики продолжали бы активную работу и активное развитие».

Тот же Росстат отмечает, что цены на бензин в России в январе выросли на 0,8%, за год — почти на 10%. Какие товары подорожали, а какие почти не изменились в цене?

«Основные цены выросли скорее во второй половине января, потому что в большинстве сетей принят так называемый мораторий на повышение цен. Январь, февраль — это такой период, когда производители каждый год поднимают цены. В этом году наложилось еще повышение НДС. По проценту у каждого разное: кто-то только на НДС поднял, кто-то на 7%. Очень сильно вырос [процент] по кондитерке: у некоторых топовых производителей до 17%. Меньше всего отразилось на мясе, по каким-то категориям цены даже пошли вниз, но это скорее связано с сезоном».

Динамику цен с декабря по январь также проанализировали аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор». Они использовали данные по чекам более чем с 50 тысяч терминалов по всей стране. В частности, эксперты отметили, что из всех товаров подешевели только хлеб и хлебные продукты (мука, макароны и крупы). Снижение составило 6%.