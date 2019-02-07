Послы США давят на ФРГ, Данию и ЕС из-за «Северного потока — 2»

Послы США в Германии, Дании и в ЕС Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондлэнд призвали европейских партнеров ФРГ принять поправки к Газовой директиве ЕС, предусматривающие распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами сообщества, в том числе на «Северный поток — 2». С таким заявлением они выступили в статье, опубликованной германской медиакомпанией Deutsche Welle . Перевод материала приводит ТАСС

По утверждениям дипломатов, «Северный поток — 2» сделал бы более уязвимой Европу для российского шантажа в энергетической области». По их мнению, усиление зависимости ЕС от природного газа из РФ создает риски для Европы и в целом для Запада.

«Северный поток — 2» — это нечто большее, нежели только поставки российского газа. Власть и влияние России достигнут через Балтийское море Европы», — заявляется в статье.

Как считают американские дипломаты, газопровод поставит под угрозу суверенитет и стабильность Украины.

ЕС намерен проголосовать по вопросу принятия поправок в пятницу. Они предполагают предоставление больших полномочий Еврокомиссии в вопросе регулирования поставок газа в ЕС и так или иначе затрагивают «Северный поток — 2». Германия намерена во что бы то ни стало не допустить поправок к Газовой директиве.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, правительству ФРГ уже удалось заручиться поддержкой таких стран, как Австрия, Бельгия, Греция, Кипр и Нидерланды. За принятие поправок намерены выступить восточноевропейские страны ЕС, в том числе Польша и Словакия. Их готовится поддержать и Франция.