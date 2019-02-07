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Послы США давят на ФРГ, Данию и ЕС из-за «Северного потока — 2» 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Послы США в Германии, Дании и в ЕС Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондлэнд призвали европейских партнеров ФРГ принять поправки к Газовой директиве ЕС, предусматривающие распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами сообщества, в том числе на «Северный поток — 2». С таким заявлением они выступили в статье, опубликованной германской медиакомпанией Deutsche Welle. Перевод материала приводит ТАСС.
По утверждениям дипломатов, «Северный поток — 2» сделал бы более уязвимой Европу для российского шантажа в энергетической области». По их мнению, усиление зависимости ЕС от природного газа из РФ создает риски для Европы и в целом для Запада.
«Северный поток — 2» — это нечто большее, нежели только поставки российского газа. Власть и влияние России достигнут через Балтийское море Европы», — заявляется в статье.
Как считают американские дипломаты, газопровод поставит под угрозу суверенитет и стабильность Украины.
ЕС намерен проголосовать по вопросу принятия поправок в пятницу. Они предполагают предоставление больших полномочий Еврокомиссии в вопросе регулирования поставок газа в ЕС и так или иначе затрагивают «Северный поток — 2». Германия намерена во что бы то ни стало не допустить поправок к Газовой директиве.
По данным газеты Suddeutsche Zeitung, правительству ФРГ уже удалось заручиться поддержкой таких стран, как Австрия, Бельгия, Греция, Кипр и Нидерланды. За принятие поправок намерены выступить восточноевропейские страны ЕС, в том числе Польша и Словакия. Их готовится поддержать и Франция.
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Комментарии1
Экономика , ЕС , Еврокомиссия , Deutsche Welle , ИТАР-ТАСС
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