Франция намерена выступить против «Северного потока — 2»

Париж планирует выступить против Берлина в вопросе о судьбе проекта «Северный поток — 2», сообщил источник во французском правительстве.

Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании Евросоюза об изменении правил Третьего энергопакета. Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией , к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего, запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода.

«Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия», — пояснил источник Suddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

По его словам, «Северный поток — 2» уже привел к многочисленным «стратегическим проблемам» между Евросоюзом и Москвой. В то же время газета подчеркивает, что ни в Париже, ни в Брюсселе пока не подтвердили подобных намерений Франции.

Между тем, Германия заявляла, что попытки регулировать проект «Северный поток — 2» противоречат европейскому и международному законодательству.

Отметим, что еще одним риском при реализации проекта газопровода является разрешение Дании на строительство. Страна до сих пор не подготовила этот документ.

США также продолжают требовать от ЕС и Германии остановить проект строительства газопровода «Северный поток — 2».