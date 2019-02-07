Прибыль банков Украины достигла исторического максимума 

Национальный банк Украины сообщил, что прибыль банковской системы страны в 2018 году достигла исторического максимума. Добиться такого успеха удалось благодаря активизации кредитования, снижению процентных ставок по вкладам граждан и сокращению объёмов формирования резервов.
«Платёжеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году — 1,4 млрд гривен», — указывается в заявлении.
Ранее News.ru писал о том, что, согласно отчёту Всемирного банка, Украина сможет догнать Европу по уровню доходов примерно через 100 лет. Столько времени необходимо, чтобы приблизиться к уровню Германии. При этом, если Украина будет ориентироваться на Польшу, ей понадобится в два раза меньше времени — около 50 лет.