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Прибыль банков Украины достигла исторического максимума 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный банк Украины сообщил, что прибыль банковской системы страны в 2018 году достигла исторического максимума. Добиться такого успеха удалось благодаря активизации кредитования, снижению процентных ставок по вкладам граждан и сокращению объёмов формирования резервов.
«Платёжеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году — 1,4 млрд гривен», — указывается в заявлении.
Ранее News.ru писал о том, что, согласно отчёту Всемирного банка, Украина сможет догнать Европу по уровню доходов примерно через 100 лет. Столько времени необходимо, чтобы приблизиться к уровню Германии. При этом, если Украина будет ориентироваться на Польшу, ей понадобится в два раза меньше времени — около 50 лет.
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Экономика , Всемирный Банк
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