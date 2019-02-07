Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.86
$
66.19
74.81
75.09
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.60
76.20
Индексы и котировки Brent
62.18
–0.10 Золото
1309.14
–0.02 РТС
1200.57
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.02
1.1350
–0.0033
23.01
1.1383
04.02
24.01
13.01

Три новых немецких инвестора пришли в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба Корпорации развития Московской области
Три немецких инвестора привлекли в Подмосковье при участии Корпорации развития в прошлом году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 7 февраля.
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что все три компании заняты в разных производственных сферах. Так, одна компания планирует производить спецматериалы для коммунального хозяйства, другой инвестор реализует проект по производству сантехнического оборудования.
Общий объем инвестиций по трем проектам оценивается в 1,3 миллиарда рублей, уточнил Хромов. «Московская область зарекомендовала себя надежным партнером для очень требовательного немецкого бизнеса», — подчеркнул он.
По его словам, сегодня в области насчитывается более 60 компаний с немецким капиталом.
Губернатор Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность привлечения инвестиций для развития экономических и социальных показателей.
Последние новости
Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие На устойчивый интернет в России потратят 20 миллиардов рублей
Комментарии1
Экономика , Андрей Воробьев , Правительство московской области
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика В мире
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение