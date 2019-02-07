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«Северный поток — 2» не сделает ФРГ зависимой от России, заявила Меркель 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не приведет к энергетической зависимости Германии от России, приводит агентство Рейтер слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
У «Северного потока-2» появился новый противник
"Становимся ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Я говорю "нет", если мы одновременно проводим диверсификацию (маршрутов поставок и источников энергии — ред.)", — заявила Меркель журналистам в Братиславе, где проводит переговоры с главами правительств Вышеградской группы — Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.
Меркель также подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа. Она отметила, что продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обеспечить стратегическое значение Украины в транзите газа из РФ.
Канцлер Германии неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Глава МИДа ФРГ Хайко Маас ранее также заявлял, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Российская сторона также неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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Комментарии119
Экономика , Видео , Владимир Путин , МИД , ЕС , Reuters
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