В Европе достигнуто соглашение по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что ей удалось договориться с Францией и согласовать газовую директиву ЕС

Германии удалось достичь соглашения с Францией по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2». Это подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом», — цитирует ТАСС выступление Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер подчеркнула, что ее страна нуждается в российском газе, однако при этом Германия будет стремиться к диверсификации поставок энергоресурсов.

Известно, что Франция активно выступала против строительства газопровода «Северный поток-2», не желая наращивать «зависимость» Европы от России.

Меркель накануне заявила, что Европа не попадет в зависимость от российского газа после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Строительство газопровода должно завершиться в 2019 году.