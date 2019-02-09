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В Европе достигнуто соглашение по «Северному потоку-2» 

ТК «Звезда» + ещё 38 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что ей удалось договориться с Францией и согласовать газовую директиву ЕС.
Германии удалось достичь соглашения с Францией по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2». Это подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом», — цитирует ТАСС выступление Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Канцлер подчеркнула, что ее страна нуждается в российском газе, однако при этом Германия будет стремиться к диверсификации поставок энергоресурсов.
Известно, что Франция активно выступала против строительства газопровода «Северный поток-2», не желая наращивать «зависимость» Европы от России.
Меркель накануне заявила, что Европа не попадет в зависимость от российского газа после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Строительство газопровода должно завершиться в 2019 году.
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Комментарии182
Экономика , Ангела Меркель , ЕС , ИТАР-ТАСС
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