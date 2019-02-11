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В ФРГ назвали директиву ЕС по «Северному потоку — 2» сигналом для критиков 

РИА Новости + ещё 44 30 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag назвал директиву Евросоюза по "Северному потоку — 2" "мощным сигналом" для критиков, отметив, что данный проект отвечает интересам Берлина.
"Во-первых, каждая страна имеет право свободно поддерживать те экономические и торговые отношения, которые она считает правильными. "Северный поток — 2" — это, прежде всего, частный проект, который уже одобрили многие страны“, — напомнил министр.
Альтмайер добавил, что опасения европейских стран из-за строительства газопровода серьезно воспринимаются немецким правительством.
"Евросоюз на этой неделе продемонстрировал, что может действовать в этом вопросе сплоченно. Немецко-французская общность сработала. Это очень важный результат", — заявил министр.
По словам главы МИД, в последнее время было "много идеологически мотивированной критики в отношении этого проекта, столь важного для нашего энергообеспечения".
"Решение, принятое в эту пятницу широким большинством, является мощным сигналом для этих критиков", — отметил Альтмайер.
Министр также ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который заявлял о зависимости Германии от России в сфере энергетики, заверив, что Германия "никогда не поддастся на шантаж".
Ранее Румыния в качестве председателя Совета ЕС вынесла на рассмотрение новый вариант поправок к Газовой директиве Евросоюза, которые могут затронуть реализуемые "Газпромом" проекты строительства морского газопровода "Северный поток-2" и продолжения "Турецкого потока" в европейские страны. При этом СМИ сообщали, что Франция намерена выступить против проекта "Северный поток — 2" в рамках ближайшего голосования в Еврокомиссии.
В результате канцлер ФРГ Ангела Мергель сообщила о том, что в Евросоюзе смогли договориться по "Северному потоку — 2", а Берлин и Париж достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС. Суть новой редакции сводится к тому, что проект нельзя заблокировать, а все ключевые решения по его реализации в Европе будет принимать Германия, так как именно на ее территории находится конечный пункт получения сырья.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, осталась Дания.
Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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Комментарии10
Экономика , Дональд Трамп , Газпром , ЕС , Совет Европы , Минэкономразвития , Еврокомиссия
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