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Постпред России при ЕС предсказал судьбу «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 88
Газопровод "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на возможность вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Могут быть разные варианты. Но газопровод построен будет, можете не сомневаться", — ответил он на вопрос, может ли произойти так, что эта директива вступит в силу до запуска в эксплуатацию газопровода.
Поправки к Газовой директиве ЕС были согласованы в ночь на среду на переговорах представителей Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. Глава комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) Ержи Бузек в связи с этим отметил, что согласно законопроекту "все будущие газопроводы не из стран ЕС, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС". Заявление Бузека приводится в сообщении Европарламента. При этом предполагается возможность предоставления на определённых условиях исключений для газопроводов из правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Теперь текст законопроекта будет подготовлен на всех языках ЕС для финального одобрения Европейским парламентом и Советом стран ЕС. После принятия обоими законодателями, новый закон должен быть опубликован в Официальном журнале Союза. Обновлённая директива должна будет в таком случае вступить в силу через 20 дней после такой публикации. Страны ЕС должны будут внедрить ее правила в национальное законодательство в течение 9 месяцев.
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Экономика , Видео , Владимир Чижов , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия , РИА Новости
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