В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку — 2»

В Кремле внимательно следят за развернувшимися в Европейском союзе дискуссиями по строительству газопровода «Северный поток — 2», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы, безусловно, осведомлены о тех дискуссиях, которые происходят в Евросоюзе на этот счет. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации», — приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что в ЕС нет единого мнения по «Северному потоку — 2».

«Мы надеемся, что в данном случае страны — члены ЕС сами разберутся с этим вопросом», — добавил он.

По его словам, в Кремле категорически не согласны с мнением, что «Северный поток — 2» повысит зависимость ЕС от России. Песков отметил, что данный проект «обеспечивают взаимозависимость».

«В равной степени, насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия как поставщик зависит от европейского спроса», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что «подобная взаимовыгодная взаимозависимость как раз и является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях».

Песков подчеркнул, что «Северный поток — 2» экономически целесообразнее любого другого пути доставки газа в ЕС, более безопасного и стабильного маршрута быть не может.