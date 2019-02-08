В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку — 2» 

В Кремле внимательно следят за развернувшимися в Европейском союзе дискуссиями по строительству газопровода «Северный поток — 2», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, осведомлены о тех дискуссиях, которые происходят в Евросоюзе на этот счет. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации», — приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что в ЕС нет единого мнения по «Северному потоку — 2».
«Мы надеемся, что в данном случае страны — члены ЕС сами разберутся с этим вопросом», — добавил он.
По его словам, в Кремле категорически не согласны с мнением, что «Северный поток — 2» повысит зависимость ЕС от России. Песков отметил, что данный проект «обеспечивают взаимозависимость».
«В равной степени, насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия как поставщик зависит от европейского спроса», — сказал он.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что «подобная взаимовыгодная взаимозависимость как раз и является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях».
Песков подчеркнул, что «Северный поток — 2» экономически целесообразнее любого другого пути доставки газа в ЕС, более безопасного и стабильного маршрута быть не может.
Накануне немецкие СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне разногласий с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по «Северному потоку — 2».