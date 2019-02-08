Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
66.22
74.85
74.91
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.75
74.89
Индексы и котировки Brent
61.83
–0.08 Золото
1311.58
+0.03 РТС
1196.13
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.02
1.1339
+0.0031
24.01
1.1308
05.02
25.01
14.01

В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кремле внимательно следят за развернувшимися в Европейском союзе дискуссиями по строительству газопровода «Северный поток — 2», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, осведомлены о тех дискуссиях, которые происходят в Евросоюзе на этот счет. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации», — приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что в ЕС нет единого мнения по «Северному потоку — 2».
«Мы надеемся, что в данном случае страны — члены ЕС сами разберутся с этим вопросом», — добавил он.
По его словам, в Кремле категорически не согласны с мнением, что «Северный поток — 2» повысит зависимость ЕС от России. Песков отметил, что данный проект «обеспечивают взаимозависимость».
«В равной степени, насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия как поставщик зависит от европейского спроса», — сказал он.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что «подобная взаимовыгодная взаимозависимость как раз и является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях».
Песков подчеркнул, что «Северный поток — 2» экономически целесообразнее любого другого пути доставки газа в ЕС, более безопасного и стабильного маршрута быть не может.
Накануне немецкие СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне разногласий с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по «Северному потоку — 2».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых Меркель назвала способ сохранить газовую независимость Германии от России Франция позволила Германии принимать все решения по «Северному потоку – 2»
Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение