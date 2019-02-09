Эксперты объяснили, что сделала Меркель ради «Северного потока — 2»

В официальном сообщении на сайте Совета ЕС говорится, что послы государств-членов ЕС , собравшиеся в пятницу на Комитет постоянных представителей, поручили председателю Совета (сейчас это Румыния) начать переговоры с Европейским парламентом о внесении поправки в газовую директиву.

Общий смысл предлагаемой поправки к газовой директиве заключается в том, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом ЕС и третьей страной.

«Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сетей», — разъясняется в сообщении Совета ЕС.

Новая версия газовой директивы де-факто нацелена на «Северный поток — 2», хотя он нигде не упоминается.

Согласно новой версии газовой директивы, государства-члены, желающие вступить в переговоры с третьей страной о заключении, изменении или продлении такого соглашения, которое окажет воздействие на общие правила ЕС, должны будут уведомить об этом комиссию.

В той части, которая может повлиять на правила ЕС, комиссия затем уполномочивает государство-член вступить в официальные переговоры. Кроме того, страны-члены ЕС могут выводить из-под действия директивы проекты, которые были реализованы по прежним правилам.

«Париж и Берлин предложили просто изменить формулировку в тексте документа. Вместо газопроводов, проходящих по территории и морскому шельфу Евросоюза, они предложили написать «по территории и морской экономической зоне государств Евросоюза», что снимает легальные противоречия с Конвенцией ООН, поскольку у государств ЕС в отличие от Евросоюза как международной организации экономическая морская зона имеется», — уточнил дипломатический источник ТАСС.

Он добавил, что в целом ряде параграфов документа «текст изменен таким образом, что значительно большую роль в принятии решения по применимости европейского энергетического законодательства к газопроводам из третьих стран на территорию ЕС будут играть государства Евросоюза, а не Брюссель».

«Государство, где находится первый пункт входа газа на территорию ЕС, получит право принимать решение о возможных изъятиях [из-под действия отдельных положений энергетических норм Евросоюза] газотранспортного проекта», — пояснил источник.

Итоговый вариант директивы является компромиссом между Германией и другими членами ЕС, в частности Францией. О том, что Париж поддерживает ужесточение политики ЕС по отношению к «Северному потоку — 2», стало известно накануне. В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стороны нашли формулировки, устраивающие обе стороны.

«Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — лишь сказала она.

Необходимо подчеркнуть, что сегодняшнее решение ЕС не является решающим. Теперь Румыния начнет переговоры с Европарламентом, который должен будет одобрить директиву. После чего она вернется в Совет ЕС.

Далее министры стран-членов Евросоюза должны будут снова ее обсудить и одобрить. Без этого поправки действовать не начнут. Главная задача европейской бюрократии на данный момент — это провести новый вариант газовой директивы через Европарламент и Совет ЕС до мая этого года, поскольку в мае пройдут выборы евродепутатов, а осенью сменится руководство Еврокомиссии

«Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для выработке финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом не позже конца мая», — сообщило агентство Bloomberg.

Для «Газпрома» , который является единственным акционером оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG, в решении еврочиновников есть хорошая и плохая новость. Хорошая заключается в том, что проект не заблокирован, а его судьбу будет решать в том числе правительство ФРГ.

А немецкие власти являются самыми горячими защитниками газопровода, ведь он делает Германию крупнейшим газовым хабом в ЕС. Напомним, что «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до ФРГ, его длина составит 1200 км, а мощность 55 млрд куб. м. газа в год.

В проекте участвуют пять европейских компаний (ENGIE, OMV, Shell , Uniper и Wintershall), которые финансируют половину из 9,5 млрд евро стоимости газопровода.

Но есть и плохая новость.

Новый вариант директивы означает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков, и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Очевидно, что для «Северного потока — 2» это будет проблемой. «Газпром» не соответствует требованию о разделении добычи и транспортировки, и он же будет единственным поставщиком газа в трубу. Тем более, что в России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

«И вот тут возникает вопрос относительно того, а допустимы ли отступления (директиве) в отношении «Северного потока — 2». Вопрос вполне справедливый, поскольку соглашение о его строительстве было заключено значительно раньше, не говоря уже о том, что значительная его часть уже профинансирована и построена.

Если учитывать тот факт, что даже США не стали распространять на проект санкции, можно предположить, что и директива ЕС не получит обратной силы в отношении строящегося газопровода», — рассуждает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

«Газпром» также сможет оспаривать распространение на него новых правил в сложившихся условиях, считает эксперт.

«Отмечу так же, что отступления от правил предусматривает адресный подход к каждому конкретному проекту, так что тут все будет зависеть от того, как постараются в плане защиты собственных интересов европейские компании и государства, участвующие в проекте», — добавляет он.

Риск заморозки «Северного потока — 2» очень низок, считает Дмитрий Александров , главный стратег «Универ Капитал». Механизм отзыва разрешений отдельных стран или наложения запрета на реализацию уже начатого проекта на уровне ЕС и отдельных государств, чрезвычайно сложный и может быть оспариваем. Однако не исключены проблемы в дальнейшем — уже на стадии эксплуатации закупки по нему можно обременить ограничениями.

Что касается резервирования мощностей, то он указывает на то, что едва ли найдутся иностранные поставщики, которые способны получить доступ к трубе, которая берет начало в России. Но в случае, если новая директива все же накроет «Северный поток — 2», то придется так или иначе менять российское законодательство и либерализовывать экспорт газа.