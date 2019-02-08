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Греф назвал дедолларизацию верным шагом 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что доллар еще долгое время останется основным защитным активом в России и в мире, но дедолларизация необходима и является стратегически верным шагом. Об этом глава кредитной организации сообщил в интервью ТАСС.
"Стратегически очень правильная мера (дедолларизация — прим. ТАСС). Сегодня доллар — монополист в мире, а любая монополия — зло. В экономической теории есть правило: не так важен долг, как его валюта. Если долг в национальных деньгах, это не страшно. Когда же наслаиваются валютные риски, имеет смысл проявлять беспокойство. Пока меньшая часть государственного долга России в рублях, но сейчас его доля начинает возрастать. И это верное решение на макроуровне. Другое дело, что доллару сегодня нет альтернативы и еще долго не будет, как бы ни старались остальные страны. В ближайшие десятилетия ситуация, на мой взгляд, сильно не изменится. Но это не означает, что делать ничего не следует", — считает глава банка.
Что касается Сбербанка, то в последнее время, по словам Грефа, кредитная организация значительно меньше кредитует в долларах.
"Транзакционные активности в американской валюте, проводимые через нас, тоже сильно упали. Если же говорить о накоплениях людей, доллар по-прежнему один из основных защитных активов, и народ не торопится избавляться от него. Строго говоря, хеджирует валютные риски, и правильно делает", — считает он.
По мнению Грефа, важно не подогревать панические настроения разговорами об отмене хождения валюты в стране.
"Ни в коем случае нельзя ничего запрещать и ограничивать. Как только чуть-чуть погрозим пальчиком, люди тут же вытащат деньги и спрячут под матрас. На всякий случай. Чтобы целее были. Горький опыт есть", — отметил он.
Греф признался, что личные сбережения держит в рублях, долларах, евро, швейцарских франках. Причем большую часть портфеля составляет доллар, остальное — рубль и другие валюты.
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Комментарии2
Экономика , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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