Скрытая угроза: как США выдавливают Китай из Европы

Американский посол в ЕС призвал Европу объединиться с США, чтобы противостоять Китаю, чье влияние он назвал «злокачественным». Европейские страны и сами опасаются слишком сильного экономического сближения с КНР, однако противостоять соблазну китайских инвестиций им удается с трудом. Еще более сложной эту ситуацию делают напряженные торговые отношения с Вашингтоном. Что происходит в «любовном» треугольнике США-ЕС-КНР, рассказывает «Газета.Ru»

США говорят Европе: уходи от Китая

У человека Дональда Трампа в Брюсселе есть простое послание для Европы: давайте дружить против Китая.

С таким призывом выступил посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд. В интервью изданию Politico он охарактеризовал влияние Пекина как «злокачественное» и заявил, что Вашингтон с Брюсселем должны преодолеть нынешнюю напряженность в торговых отношениях, объединив силы против китайцев.

«Мы должны объединить наши общие усилия — у нас суммарный ВВП в $40 трлн, на планете нет ничего более мощного, чем это. Мы должны столкнуться с Китаем и проверить его во многих отношениях: экономически, с точки зрения разведки, в военном отношении», — сказал он.

«Вот где ЕС и США действительно должны взяться за руки», — отметил американский посол.

По словам Сондленда, США и ЕС должны найти «быстрое решение, которое могло бы сдвинуть двусторонние торговые отношения в правильном направлении». Это поможет союзникам обратить свой взор на Китай, «который на самом деле является будущей проблемой во многих отношениях».

Китай обещает Европе золотые горы

США, возможно, обратили внимание на отношения Брюсселя и Пекина слишком поздно. Китай уже давно заигрывает с Европой, используя понятный во всем мире язык денег.

«Наша цель — увидеть процветающую Европу», — говорил еще в конце 2017 года премьер-министр Китая Ли Кэцян. Европа — чрезвычайно важна для Китая. В конце концов, европейский рынок — это окончательная цель масштабного китайского проекта «Один пояс — один путь».

При этом Пекин, понимая, что ему достаточно лишь выйти на рынок нескольких стран, входящих в европейский Таможенный союз, не тратит лишних сил на привлечение всех стран ЕС.

Основным оружием КНР в этом деле стал формат «16+1» — экономической программы сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы.

В 2012 году в Варшаве по китайской инициативе состоялся первый саммит этого неформального объединения, в котором, помимо самого Китая, приняли участие 11 членов Евросоюза — Болгария, Хорватия, Словения, Чехия, Словакия, Латвия, Эстония, Литва, Венгрия, Польша, Румыния —, а также пять не входящих в ЕС государств: Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия.

Китай вкладывает свои средства в развитие инфраструктурных и высокотехнологичных проектов за рубежом, укрепляет значение юаня как международной валюты, а по линии гуманитарных обменов применяет инструменты мягкой силы.

Один из последних проектов Китая в рамках инициативы «16+1» — создание Межбанковской ассоциации Китая и государств Центральной и Восточной Европы для финансирования крупных стратегических проектов в регионе. Только на первом этапе этой программы Банк развития Китая пообещал предоставить странам Восточной и Центральной Европы €2 млрд

Европа говорит Китаю: все не так просто

Помощь со стороны Китая приходит в эти страны как нельзя кстати: в 2018 году заканчивается дотационная программа Евросоюза, благодаря которой страны Восточной Европы получали немалые средства. В Польше более половины всех инвестиций с 2014 по 2017 годы фактически составляли дотации Евросоюза, в то время как в Румынии эта помощь составляла порядка 60% от общего объема инвестиций. Средства, полученные от ЕС, значительно превосходили по объему поступления от стран восточноевропейского блока.

Во многом благодаря европейским дотациям в 2017 году самой быстро развивающейся европейской страной стала Румыния, где ВВП вырос на 6,4% за год. Польша, Чехия и Венгрия также показали более интенсивный рост, чем страны Западной Европы, а также продемонстрировали самые низкие показатели безработицы.

Развитие связей стран ЦВЕ с Китаем совпадает с ростом напряжения между этими странами и Евросоюзом в целом.

Неудивительно, что «16+1» сильно раздражает западноевропейские страны, которые воспринимают этот формат как очевидную попытку Китая подорвать европейское единство и проникнуть в Евросоюз «с черного входа».

Но даже экономически развитые страны ЕС не могут устоять от заигрываний с юанем. Например, по итогам 2016 года, Китай впервые в истории занял место крупнейшего торгового партнера Германии. А президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году заключил с Пекином целый ряд крупных торговых соглашений стоимостью в миллиарды евро.

И он, и его коллега Ангела Меркель , приезжая в Китай, регулярно призывают Брюссель и Пекин отказаться от политики протекционизма и шире распахнуть двери для взаимного экономического обмена.

И все же эти страны проявляют в своих отношениях с Китаем осторожность. В настоящее время Берлин имеет значительный профицит в торговле с Пекином, и правительство ФРГ делает все возможное, чтобы ситуация не изменилась.

Главный же момент напряжения — излишняя напористость со стороны Китая. Инвесторы из КНР целенаправленно и методично скупают европейские высокоспециализированные фирмы, работающие на наиболее перспективных направлениях технологического развития.

Такие действия Пекина провоцируют почти панические заявления западных лидеров.

Макрон, например, резко выступив против «закона джунглей» в мировой экономике, имея в виду именно инвестиционную активность КНР в Европе, предложил ужесточить контроль за крупными иностранными вложениями в страны ЕС.

Его поддержали в Берлине. Немцы на всякий случай даже пошли на фактическую частичную национализацию одного из крупнейших операторов немецких линий электропередачи, чтобы не допустить вхождения в него китайского капитала.

США накаляют обстановку

Казалось бы, решение очевидно: прислушаться к совету Сондленда и совместными усилиями противостоять «китайской экономической угрозе». Однако в отношениях США и Европы после прихода в Белый дом Дональда Трампа тоже все не просто.

На самом деле Европа стала первой подавать знаки своему заокеанскому союзнику о необходимости объединиться против Китая.

В апреле, когда Макрон посещал Белый дом, в личном разговоре с Трампом французский президент заявил: «Давайте сотрудничать, у нас есть общая проблема — Китай».

Однако президент США тогда ему ответил, что Евросоюз «еще хуже, чем Китай». Трамп считает, что существующие торговые отношения США с ЕС (впрочем, как и с другими торговыми партнерами) несправедливы по отношению к Вашингтону и намерен их пересмотреть.

Правда позже, он сменил гнев на милость и даже предложил Европе полностью отказаться от пошлин. Так или иначе, стороны достигли небольшого перемирия. Переговоры о новом торговом соглашении идут до сих пор, хоть и не всегда успешно.

А вот в торговой войне с Китаем каких-либо разрядок не наблюдается и даже наоборот: напряжение растет. Возможно, именно поэтому Вашингтон старается заручиться поддержкой Брюсселя.

Однако экономическими спорами конфликт США и КНР не ограничивается, переходя в политическую плоскость. Еще до промежуточных выборов прошлого года, первые лица трамповской администрации стали активно обвинять Китай во вмешательстве в американскую внутреннюю политику. Позже к этому добавились обвинения в адрес китайской компании Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства.