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Греф рассказал, как строил коровники 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Фото: ТАСС
Герман Греф в интервью ТАСС рассказал, на чём заработал первые большие деньги. Оказалось, что председатель правления Сбербанка в молодости не отказывался от тяжёлого труда.
По словам финансиста, в бытность студентом он каждое лето ездил в стройотряд в Тюменскую область, где «брался за любую работу».
«Сперва строили коровники, затем переключались на двухквартирные дома», — заявил Греф.
Президент Сбербанка отметил, что ему и его товарищам не хватало профессионализма, поэтому студенческие бригады ходили подсматривать за тем, как работают чеченцы на соседнем объекте. При этом у самих получалось «не всегда удачно».
«У туалета зимой сорвало крышу и намело внутри сугроб. Стали разбираться. Лист шифера сверху мы-то положили, а укрепить забыли. Смех и грех!» — вспоминает Греф.
Тяжелее всего, по словам банкира, ему давалась штукатурка стен и потолков. Приходилось даже обращаться за помощью к студенткам психологического и филологического факультетов университета.
«Те классно штукатурили, за два дня закрыли весь фронт работ. У нас ушла бы пара недель — не меньше!» — отметил Герман Греф.
По его словам, тяжёлый труд в Тюменской области хорошо оплачивался. Из поездок финансист возвращался с «огромными по тем временам деньгами». В результате ему удалось накопить на личный автомобиль, «ни у кого не занимая». Первой машиной будущего президента Сбербанка стал ВАЗ-2108.
Комментарии
Экономика , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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