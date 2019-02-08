Nord Stream 2 боится дискриминации при поправках в газовой директиве ЕС

Операторы Nord Stream 2 AG раскритиковали предложения о поправках в газовую директиву ЕС . Как заявили РИА Новости в пресс-службе компании, возможные изменения приведут к неопределенности для инвесторов и создадут дискриминационный режим регулирования отдельных проектов трубопроводов, строящихся в направлении Евросоюза.

«Мы по-прежнему согласны с подавляющим большинством представителей отрасли в Европе, которые подвергли серьезной критике законодательные предложения», — добавил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что Париж может поддержать поправки в газовую директиву, которая распространит нормы третьего энергопакета ЕС на транснациональные проекты. Ранее считалось, что Франция занимает противоположную точку зрения, в Германии выступают против реформы.

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— Если в двух словах, то это попытка распространить действие третьего энергетического пакета на «Северный поток — 2». Все завуалировано, но фактически они направлены против одного единственного проекта, потому что для всех остальных предполагаются специальные исключения. Поскольку газопровод приходит на территорию Евросоюза, значит, он должен подчиняться требованиям, действующим на внутреннем рынке ЕС. Это абсурд, поскольку это соединительный газопровод: идет сначала по территории России, затем приходит в ЕС, после чего газ поступает в европейскую систему. Эта система строится по европейским законам.

— Во что это выльется на практике?

— Если почитать позицию министерства иностранных дел Франции, там сказано, что мы продолжаем работу над поправками. Не очень понятно, что конкретно будет принято. На строительство эти поправки никак не влияют, потому что они регулируют исключительно функционирование газопровода. Понятно, что это неопределенность для эксплуатации газопровода, дополнительный риск. Мы не знаем, какие именно будут поправки, как они изменят законодательство, приведут ли они, например, к многолетним судебным тяжбам.

Еврокомиссия неоднократно пыталась добиться права на самостоятельные переговоры с Россией о «Северном потоке — 2», но безуспешно. По действующему законодательству, энергетика находится в смешанной компетенции Брюсселя и стран Евросоюза. Голосование по поправкам в газовую директиву ожидается 8 февраля.

Франция объявила, что выступает за пересмотр европейской директивы по газу, сообщает Reuters . Подобная позиция может поставить под сомнение сооружение газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией. Пересмотр директивы должен помочь Брюсселю взять под свою юрисдикцию энергетические рынки, в том числе газопровод.

Тем временем Берлин продолжает закулисную активность среди европейских стран, чтобы собрать блокирующее меньшинство и помешать принятию документа. Германия не станет зависимой от российских поставок газа из-за «Северного потока», заверила канцлер ФРГ Ангела Меркель

Уже в третий раз комиссия Евросоюза пытается помешать газопроводу Nord Stream 2, замечает в своем редакционном комментарии Faz. Ей следовало бы воздерживаться от продолжения попыток, потому что даже аргумент роста российского влияния не убеждает.

Президент России Владимир Путин проводит имперскую политику против интересов Европы, соглашается издание. Никто серьезно не поверит, что его можно остановить, воспрепятствовав строительству нового газопровода и продвигая интересы США по экспорту газа.

Отказ от дополнительных источников поставок газа может нанести серьезный ущерб интересам потребителей. Это еще одна причина, по которой ЕС должен отказаться от пустой символики, заключает немецкая газета. Что стоит за изменением курса Макрона? Таким вопросом задается Der Spiegel

До сих пор федеральное правительство полагалось на Париж, чтобы защитить деликатный проект «Северного потока — 2» от своих противников в Брюсселе. Теперь французы отходят от проекта трубопровода, значит, и от Меркель, предполагает издание.

Всего несколько недель назад канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон торжественно подписали договор о дружбе, в котором обязались, среди прочего, обсуждать важные европейские решения. Уже на первом испытании это не сработало. Независимо от того, как пройдет голосование по директиве, это станет небольшой катастрофой для немецкой дипломатии.

Если в газовую директиву будут внесены изменения, строительство трубопровода, вероятно, не остановится, но проект будет менее эффективным по той причине, что Брюссель возьмет газопровод под более жесткий контроль.