Газ для украинцев подорожает во втором квартале года

Цены на газ для населения Украины в очередной раз вырастут во втором квартале 2019 года.

Согласно «Инфляционному отчёту» Национального банка Украины за январь, цены вырастут в среднем на 13,6%. По предыдущему прогнозу, повышение ожидалось не более, чем на 11,7%. Такая разница обусловлена переносом увеличения цен на централизованное отопление и горячую воду.

«Большой вклад в административную инфляцию внесёт дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во втором квартале 2019 года)», — гласит документ.

Ранее News.ru писал о том, что живущим в многоквартирных домах украинцам придётся значительно переплачивать за холодное водоснабжение и водоотведение. Дело в том, что граждане должны будут оплачивать весь объём потреблённой воды, учтённый с помощью общедомовых, а не индивидуальных квартирных счётчиков.