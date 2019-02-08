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Газ для украинцев подорожает во втором квартале года 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на газ для населения Украины в очередной раз вырастут во втором квартале 2019 года.
Согласно «Инфляционному отчёту» Национального банка Украины за январь, цены вырастут в среднем на 13,6%. По предыдущему прогнозу, повышение ожидалось не более, чем на 11,7%. Такая разница обусловлена переносом увеличения цен на централизованное отопление и горячую воду.
«Большой вклад в административную инфляцию внесёт дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во втором квартале 2019 года)», — гласит документ.
Ранее News.ru писал о том, что живущим в многоквартирных домах украинцам придётся значительно переплачивать за холодное водоснабжение и водоотведение. Дело в том, что граждане должны будут оплачивать весь объём потреблённой воды, учтённый с помощью общедомовых, а не индивидуальных квартирных счётчиков.
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