ЦБ принял решение по ключевой ставке

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России», — говорится в сообщении.

14 декабря прошлого года Банк России повысил ключевую ставку второй раз в 2018 году — на 0,25 процентных пункта, до 7,75% годовых. До этого ЦБ повышал ставку 14 сентября — впервые с декабря 2014 года.