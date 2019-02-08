ЦБ принял решение по ключевой ставке

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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России», — говорится в сообщении.
14 декабря прошлого года Банк России повысил ключевую ставку второй раз в 2018 году — на 0,25 процентных пункта, до 7,75% годовых. До этого ЦБ повышал ставку 14 сентября — впервые с декабря 2014 года.
В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит бояться некоторого повышения ключевой ставки ЦБ. По ее словам, оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создаёт условия для смягчения денежно-кредитной политики в будущем.
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Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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