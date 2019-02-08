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ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2–1,7% в 2019 году, повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года, говорится в сообщении Банка России.
«Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2–1,7% в 2019 году. Повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года», — говорится в сообщении.
В ЦБ подчеркнули, что «дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера».
«В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер», — добавил регулятор.
ЦБ напомнил, что по первой оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%, что выше прогноза Банка России в 1,5–2%.
«Однако в последние месяцы 2018 года рост деловой активности замедлился. В декабре снизились темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы и оборота розничной торговли», — отмечает регулятор.
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Экономика , Росстат , Центральный банк России
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