Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза, передаёт AFP.
Как сообщает Le Figaro, стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.
Как отмечается, их вариант был представлен послам стран-членов ЕС в Брюсселе.
Накануне Париж заявил о намерении поддержать пересмотр газовой директивы, который коснётся реализации «Северного потока — 2».
Позднее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки на Мюнхенскую конференцию и от выступления там с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Немецкие СМИ писали, что решение принято на фоне разногласий по проекту газопровода.