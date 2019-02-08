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Франция и Германия достигли компромисса по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза, передаёт AFP.
Как сообщает Le Figaro, стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.
Как отмечается, их вариант был представлен послам стран-членов ЕС в Брюсселе.
Накануне Париж заявил о намерении поддержать пересмотр газовой директивы, который коснётся реализации «Северного потока — 2».
Позднее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки на Мюнхенскую конференцию и от выступления там с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Немецкие СМИ писали, что решение принято на фоне разногласий по проекту газопровода.
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