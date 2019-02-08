Франция и Германия достигли компромисса по «Северному потоку — 2»

Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза , передаёт AFP.

Как сообщает Le Figaro, стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.

Как отмечается, их вариант был представлен послам стран-членов ЕС в Брюсселе.

Накануне Париж заявил о намерении поддержать пересмотр газовой директивы, который коснётся реализации «Северного потока — 2».