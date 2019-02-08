Совет ЕС раскрыл суть поправок к газовой директиве

Пересмотренная газовая директива Евросоюза распространит европейские нормы на все трансграничные газопроводы, однако будет предусматривать возможность исключения для уже существующих проектов. Об этом говорится в распространённом заявлении Совета ЕС

«Предложенные поправки направлены на распространение действующих в ЕС правил газового рынка на газопроводы в и из третьих стран», — говорится в тексте.

Как ожидается, это систематизирует правовую базу ЕС, повысит прозрачность и обеспечит правовую определённость как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сети.

«Учитывая недостаток действующих правил, применяемых к газопроводам между членами ЕС и третьими странами, предложенные поправки предусматривают возможность исключений для существующих газопроводов», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве.