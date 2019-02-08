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Совет ЕС раскрыл суть поправок к газовой директиве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © nord-stream2.com
Пересмотренная газовая директива Евросоюза распространит европейские нормы на все трансграничные газопроводы, однако будет предусматривать возможность исключения для уже существующих проектов. Об этом говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.
«Предложенные поправки направлены на распространение действующих в ЕС правил газового рынка на газопроводы в и из третьих стран», — говорится в тексте.
Как ожидается, это систематизирует правовую базу ЕС, повысит прозрачность и обеспечит правовую определённость как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сети.
«Учитывая недостаток действующих правил, применяемых к газопроводам между членами ЕС и третьими странами, предложенные поправки предусматривают возможность исключений для существующих газопроводов», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве.
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что страны ЕС пришли к соглашению.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Экономика , Ангела Меркель , ЕС , Совет Европы
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