В США констатировали неэффективность санкций против России

Члены комитета палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам считают, что санкции США против России неэффективны.

«Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности», — сообщается в меморандуме комитета, передает «Интерфакс».

В документе также отмечается отсутствие единой позиции в администрации Соединенных Штатов по России.

«Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам в то время, как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия», — полагают авторы меморандума.

Ранее сенат Конгресса США утвердил пакет санкций против России и Ирана за помощь Сирии.