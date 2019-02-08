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В США констатировали неэффективность санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Члены комитета палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам считают, что санкции США против России неэффективны.
«Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности», — сообщается в меморандуме комитета, передает «Интерфакс».
В документе также отмечается отсутствие единой позиции в администрации Соединенных Штатов по России.
«Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам в то время, как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия», — полагают авторы меморандума.
Ранее сенат Конгресса США утвердил пакет санкций против России и Ирана за помощь Сирии.
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Экономика , В мире , Политика , Конгресс США , Интерфакс
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