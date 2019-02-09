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Moody's сочло потребности России в заимствовании низкими 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Россия может удовлетворить потребности в заимствованиях за счет внутреннего рынка, считает рейтинговое агентство Moody's.
"Фискальная консолидация и изменения в источниках инвестиций в госдолг означают, что планы правительства по заимствованиям могут, если понадобится, быть выполнены внутри страны", — говорится в релизе агентства.
Moody's отмечает, что доля нерезидентов в структуре держателей российского госдолга сократилась на треть только с апреля 2018 года, и примерно две трети остающегося долга на руках нерезидентов номинированы в рублях, которые легче обслуживать, чем долларовые бумаги.
"Кроме того, с введением бюджетного правила и после того, как цены на нефть поднялись выше "нулевого" уровня бюджета, нынешний бюджет находится в профиците, и общие потребности правительства в займах в любом случае очень невелики", — отмечает агентство.
Moody’s также отмечает укрепление российского бюджета и резервов.
"В последнее время проведение пенсионных реформ подвинуло ситуацию с рабочей силой в позитивном направлении и поддержит налоговую устойчивость в долгосрочной перспективе", — говорится в релизе.
Кроме того, резервы в иностранной валюте покрывают 80% внешнего долга, включая прямые инвестиции. В июне 2014 года эта цифра составляла лишь 57%. Несмотря на отток средств за счет повышения выплаты долга в 2018 году, профицит текущего баланса увеличился до 115 миллиардов долларов, или 7% ВВП, отмечает агентство.
Кроме того, положительную оценку агентства заслужило новое бюджетное правило, которое ограничивает сумму нефтяных доходов, которые можно потратить в бюджете, и требует сохранять "лишнюю" выручку в виде резервов. Кроме того, правительство удерживает объем долга на уровне 15% ВВП и восполнило наличные резервы, сильно понизившиеся в 2015–2017 годах на фоне снижения цен на нефть.
Агентство Moody’s ранее повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", со стабильным прогнозом.
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Экономика , Рынки , Moody's , Fitch Ratings
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