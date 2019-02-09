Европе — труба: о чем договорились Германия и Франция

Еврочиновники приняли мандат на ведение переговоров с европейскими парламентариями по газопроводу «Северный поток — 2». Газовая директива, регулирующая оборот российского газа на территории ЕС , смягчена в пользу России, дает понять канцлер ФРГ Ангела Меркель . Последний срок принятия директивы — май. Продвигать этот документ поручено Румынии. Болгария и Австрия, ранее председательствовавшие в Совете ЕС , не справились с этой задачей.

В пятницу европейские страны обсуждали как все-таки им регулировать российский газопровод «Северный поток — 2». В дисскуссии приняли участие дипломаты из 28 стран Евросоюза. В итоге, как передает Reuters, соглашение было достигнуто. И это стало возможным, потому что Берлин и Париж, ранее высказывавшие противоположные позиции, пришли к компромиссу.

Если говорить кратко, то позиция Германии сводится к тому, чтобы освободить «Северный поток — 2» от ограничений Евросоюза. Эти ограничения прописаны в так называемом третьем энергопакете. Его суть в том, что производитель и поставщик газа не может быть одним и тем же юрлицом.

В Германии считают, что российский газопровод нужен Европе и нет смысла блокировать его строительство. Но диверсификация поставок газа европейским странам, в том числе и СПГ, также необходима.

В пятницу канцлер ФРГ Меркель заявила о достигнутом по «Северному потоку — 2» компромиссе, и прежде всего с Францией, чей голос считается весомым. При этом Меркель отказалась раскрывать детали, которые сблизили позиции двух стран.

«Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — сказала канцлер в ходе пресс-конференции в пятницу.

Позднее текст поправок к газовой директиве был все-таки обнародован.

Одновременно Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России.

«Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ», — сказала она.

Такой ответ вполне может устроить США. Оттуда неоднократно пытались надавить на Меркель с целью отказаться от сотрудничества с Россией в области энергоресурсов.

Франция против роста зависимости от России

Позиция Франции в лице президента Эммануэля Макрона иная: мы против наращивания влияния России в Европе через газовую трубу. Ранее Suddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщала, что Франция выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию российского газопровода.

Агентство DPA , изучив мнения ключевых европейских политиков, делает вывод, что доработанная Газовая директива все-таки не будет блокировать «Северный поток — 2».

Хотя текст поправок к Газовой тдирективе не дает поводов для очевидного утверждения такой трактовки. Париж и Берлин, считает тем не менее агентство, якобы действительно подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта.

Суть компромиссного предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае «Северного потока — 2» этой страной является Германия.

Позицию российской стороны изложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он полагает, что атаки на «Северный поток — 2» — это элемент нечестной конкурентной борьбы со стороны США за европейский рынок газа. «Этот нужный для России и всего Евросоюза международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее — США, которые в данном случае занимают позицию, несовместимую с понятиями честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой в нынешней конъюнктуре, ориентировочно на 30% дороже, газ из США», — заявил Песков журналистам.

Идея третьего энергопакета проста — ограничить влияние поставщика топлива на его поставки, поясняет Константин Карпов , аналитик « БКС Брокер ». Согласно текущей редакции антимонопольного третьего пакета, под его регулирование не попадают морские газопроводы, подходящие к ЕС. Речь должна идти только о внутренних газопроводах. Вопрос заключается в том, какие поправки готова внести Европа?

Если на «Северный поток — 2» распространится строгое соблюдение энергопакета, тогда основной поставщик топлива не должен будет занимать более 50% мощности газопровода. Выходом из положения может стать потеря контроля над газопроводом. «Газпром» , на это идти не хочет, равно как и отдавать мощности другим поставщикам.

Румыния попросит за Россию

Для внесения поправок в газовую директиву необходимо, чтобы их утвердил Совет министров ЕС. Этому предшествуют переговоры совета с парламентом для достижения единой позиции. После чего документ утверждают Европарламент и Совет ЕС.

Европейский союз рассчитывает закончить разработку новой директивы по газу не позднее мая 2019 года. Привязка к этой дате очевидна. На это время назначены очередные выборы в парламент ЕС.

В противном случае еврочиновникам придется убеждать уже обновленный состав депутатов.

«Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом — не позже конца мая», — отмечает агентство Bloomberg.

Вести переговоры с парламентариями поручено Румынии, стране председательствующей сейчас в ЕС по принципу ротации. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что не очень удовлетворены тем, как продвигалась работа над директивой в периоды, когда Болгария и Австрия председательствовали в Совете ЕС в 2018 году. Постпредство Румынии в ЕС уже заявило о получении от послов Евросоюза мандата на переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС. Об этом говорится в твиттере председательства.

Напомним, что «Северный поток — 2» — это газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до германского берега. Стоимость проекта 9,5 млрд евро. Он будет состоять из двух ниток, мощность составит 55 млрд кубометров природного газа в год. Это примерно 60% от того объема, который прокачивает «Газпром» через Украину.