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«Не дождётесь, мистер Путин!»: Порошенко обвинил Россию в экономической и торговой блокаде Украины 

Украина.ру 51 минуту назад
Президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал своего российского коллегу Владимира Путина за решение закрыть рынки РФ и СНГ для украинских товаров.
Выступая на форуме «Общественный диалог», глава государства подчеркнул, что причины финансового и экономического кризиса в стране связаны с «торговой агрессией РФ».
«Россия закрыла все свои торговые рынки для Украины, хотя треть украинских товаров шла в РФ. Кроме того, что ещё страшней, Москва перекрыла доступ украинской продукции на рынки СНГ и даже некоторых стран Европы», — заявил президент Украины Пётр Порошенко.
По его словам, Украина нашла новые рынки сбыта в ЕС и США, и в последующие пять лет имеет шансы на экономическое возрождение и рост благосостояния людей.
При этом Порошенко подчеркнул, что строить новый дом на старом фундаменте невозможно, поэтому новой основой для восстановления национальной независимости и безопасности должны стать краеугольные камни государственности — армия, язык и вера. Именно эта триада является предвыборной стратегией нынешнего лидера Украины.
В связи с вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнерами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что вводит любые ограничительные меры экономического характера исключительно для защиты местного рынка и национальных интересов.
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Экономика , Видео , Петр Порошенко , ЕС
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