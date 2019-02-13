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Венесуэла планирует увеличить добычу золота и нефти 

РИА Новости + ещё 32 1 час назад
Фото: © AP Photo / Natacha Pisarenko
Венесуэла планирует в 2019 году увеличить добычу золота в три раза и добывать дополнительно один миллион баррелей нефти, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
"Значительной рабочей силой мы сможем преодолеть все это", — сказал Мадуро, отвечая на вопрос, как Венесуэла намерена справляться с экономическими санкциями и давлением США и других стран.
"Эти трудности являются для нас шансом для образцового экономического развития в Венесуэле. У нас есть вызов, выражающийся в увеличении добычи нефти на один миллион баррелей дополнительно. Тем самым наша экономика получит дополнительные финансовые средства", — подчеркнул Мадуро.
"У нас есть план по увеличению добычи золота втрое, а также газа, стали, железа и алюминия", — отметил президент.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Экономика , Азия , В мире , Латинская Америка , Рынки , Николас Мадуро , Госдеп США
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