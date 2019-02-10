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Минпромторг хочет вернуть на улицы продуктовые ларьки 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press
Министерство промышленности и торговли РФ планирует вернуть на улицы российских городов продуктовые палатки и ларьки. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
«Наши крупные торговые сети занимают 30-40 процентов рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов», — сказал Евтухов в интервью «Российской газете».
Он назвал малую нестационарную розницу важнейшим форматом торговли и отметил, что в России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем в Европе.
«Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура», — ответил он на вопрос о том, сколько такой торговли появится в стране.
Евтухов также отметил, что это создаст до 250 тысяч дополнительных рабочих мест.
Как ранее писал News.ru, Виктор Евтухов заявил, что готовящийся законопроект о рынках должен снизить цены за счёт увеличения конкуренции и, в частности, предложения свежих продуктов.
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Комментарии
Экономика , Виктор Евтухов , Минпромторг , "Российская газета"
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