Росрыболовство опровергло информацию о засилье российского минтая в США

Он подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.

"И у нас, и у американцев эта рыба вылавливается, замораживается и отправляется в соседний с нами Китай", — сказал Рыков.

По его словам, американские рыбаки отправляют 90% своего минтая на переработку в Китай, то же делают и российские представители. Там она уже смешивается в "одну массу", и невозможно точно сказать, чья это продукция.

"Китай после переработки за 11 месяцев 2018 года направил в США минтайной продукции всего на $60 млн То есть это даже не половина этого рынка", — заключил Рыков.

Представитель Росрыболовства также подчеркнул, что для школ из них закупается лишь небольшая часть рыбы.