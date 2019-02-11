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Росрыболовство опровергло информацию о засилье российского минтая в США 

Газета.Ru + ещё 11 20 минут назад
Фото: Р-Спорт
Представитель Росрыболовства в США Олег Рыков опроверг информацию телеканала CNN о том, что российский минтай якобы занял большую долю рынка США, из-а чего страдают рыбаки Аляски. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.
"И у нас, и у американцев эта рыба вылавливается, замораживается и отправляется в соседний с нами Китай", — сказал Рыков.
По его словам, американские рыбаки отправляют 90% своего минтая на переработку в Китай, то же делают и российские представители. Там она уже смешивается в "одну массу", и невозможно точно сказать, чья это продукция.
"Китай после переработки за 11 месяцев 2018 года направил в США минтайной продукции всего на $60 млн То есть это даже не половина этого рынка", — заключил Рыков.
Представитель Росрыболовства также подчеркнул, что для школ из них закупается лишь небольшая часть рыбы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп причастен к преобладанию российской рыбы в школах США.
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Экономика , Олег Рыков , Дональд Трамп , Росрыболовство , CNN
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