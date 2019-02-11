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Доклад: санкции нанесли Венесуэле ущерб в размере 350 миллиардов долларов 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Финансовые санкции против Венесуэлы нанесли с 2013 года этой стране ущерб в размере до 350 миллиардов долларов, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Стратегического латиноамериканского центра по геополитике (CELAG).
"Прямым следствием финансового и торгового бойкота стала потеря венесуэльцами 1,1-1,6 ВВП между 2013 и 2017 годами. Это равно потере от 245 миллиардов до 350 миллиардов долларов, накопленных с 2013 года, то есть от 8,4 тысячи до 12,1 тысячи на одного человека", — говорится в документе.
В докладе также отмечается миграция граждан Венесуэлы, покидающих страну, которая названа "гуманитарной проблемой".
"К сожалению, миграционная драма была не только спровоцирована в значительной степени политикой блокады, которая ужесточила условия жизни населения, но, кажется, служит сейчас оправданием вмешательства США", — отмечено в документе.
Санкции США против официального Каракаса действуют уже не первый год. В конце января 2019 года Вашингтон объявил о введении санкций в отношении нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.
ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.
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Экономика , Компании , Рынки , ЕС , Госдеп США
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