Названы регионы с самым доступным бензином

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести на среднемесячную зарплату больше бензина, чем в любом другом регионе России, а меньше всех топлива могут позволить себе жители Дагестана. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

Основываясь на данных Росстата , эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов России, и составили рейтинг субъектов Федерации по доступности бензина для населения. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2019 года.

Повезло северянам и жителям обеих столиц

В число регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы.

На первой строчке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2.006 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1.699 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1.588 литров).

Приобрести на среднюю в регионе заработную плату более 1.000 литров бензина АИ-92 могут также водители еще в десяти регионах. Это Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.

Жители Кавказа могут купить в три-четыре раза меньше

В среднем по России доступность бензина АИ-92 — 896 литров на среднемесячную зарплату одного человека, при этом в 68 регионах показатели ниже этого уровня.

Самая низкая доступность — в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала. На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 508, в Кабардино-Балкарии — 517 литров.

В замыкающую рейтинг десятку с самой низкой доступностью бензина для населения входят также Калмыкия (531 литров), Крым (533), Адыгея (534), Чечня (536), Ивановская область (537), Алтайский край (539) и Тамбовская область (545).

Доступный — не значит дешевый

Разброс цен на топливо в регионах очень велик: от 42,52 рублей за литр в Ингушетии до 59 рублей на Чукотке.

При этом в регионах с высокой доступностью бензина для местного населения, где жители могут на свою среднемесячную зарплату приобрести более 1.000 литров автомобильного топлива, цены заметно выше среднероссийского уровня.

Так, самый дорогой бензин на Чукотке, а также в Магаданской области (55,68 рубля за литр), Якутии (55,35), на Камчатке (50,09), в Ненецком автономном округе (48,89) и Сахалинской области (47,63 рубля за литр).

Эксперты объясняют высокие цены на топливо в этих регионах тем, что жизненно важные товары сюда завозят в теплое время года по морям и рекам, поскольку в зимний период транспортно-грузовое обеспечение с регионами затруднено.

Но кроме северных территорий России в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 входят Крым (50,25 рубля за литр), Севастополь (49,53), Адыгея (47,34) и Ставропольский край (46,91 рубля за литр). И если высокие цены на Крымском полуострове можно объяснить продолжающимся процессом развития и интеграции регионов в составе России, который накладывает некоторые инфраструктурные ограничения, то присутствие в этой десятке других южных регионов можно объяснить разве что особенностями местного ценообразования.

В группе с самыми низкими ценами на топливо — представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость бензина АИ-92 в начале 2019 года в Ингушетии. А в Томской области, Алтайском крае, на Ямале и в Челябинской области цена бензина не превышает 43 рублей за литр.

Цены растут

В среднем по России за 2018 год стоимость бензина АИ-92 выросла на 9,9%. По данным авторов исследования, второй год подряд рост цены бензина превысил инфляцию, которая по итогам 2018 года составила 2,9%.

При этом в регионах цены изменились очень неравномерно. В 43 субъектах Федерации рост стоимости автомобильного топлива превысил 10%. Самый быстрый рост цен (более чем на 13%) наблюдался в Чечне, Севастополе, Крыму, на Алтае и в Северной Осетии. При этом на Камчатке, Сахалине, в Амурской области и Приморском крае цены выросли не более чем на 5%.

В ближайшем будущем эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенных изменений в расстановке позиций рейтинга доступности бензина для населения в регионах. Однако топливо может стать доступнее при сохранении роста заработных плат и стабилизации цен на бензин, достигнутой административными мерами.