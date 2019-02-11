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Мировая торговля катится в рецессию 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Признаки замедления мировой экономики появляются все чаще. Сейчас больше сигналов о том, что она находится на пути к рецессии, и рекордный за три года спад мировой торговли яркое тому подтверждение.
В последние 10 лет плохие экономические новости воспринимались финансовыми рынками с оптимизмом, поскольку экономический спад означает мягкую политику центробанков.
Однако компании все эти годы демонстрировали достаточно хорошие финансовые результаты, и но сейчас этого не происходит. Напротив, мы видим падение прибылей — впервые с 2016 г. Как ожидается, I квартал 2019 г. покажет снижение прибылей на акцию в годовм выражении.
Этот факт может помешать рынкам продолжить расти, но более пристальное внимание стоит обратить на макроэкономические данные.
Уже сейчас мы видим, насколько слабая статистика приходит из Европы.
Локомотив ЕС — Германия — находится в шаге от рецессии. На этом фоне наблюдается уход инвесторов от рисков. Так, например, доходность десятилетних облигаций Германии опустилась до 0,08%, хотя еще год назад показатель находился на уровне 0,77%.
Конечно, наибольшую тревогу у инвесторов вызывает не столько экономика еврозоны, а мировая экономика. Опасения усилились на фоне тревожных сообщений относительно переговоров США и Китая.
Изначально Дональд Трамп заявлял, что подписание соглашения возможно только при личной встрече лидеров двух стран, однако на прошлой неделе он заявил, что не встретится с Си до конца февраля, когда наступит дедлайн.
Стоит отметить, что торговая война идет не только в информационном пространстве, она уже оказывает негативное влияние на мировую экономику. К тому же, экономика Китая идет на спад, и это подтверждено официальной статистикой.
Напомним, Штаты в сентябре ввели очередные пошлины на товары из Китая, так что сейчас статистические данные будут только ухудшаться.
Поскольку Германия и еврозона в целом являются крупным торговым партнером Китая, торговые войны наносят удар и по Европе. Так, промышленное производство в Германии падает уже четыре месяца подряд, а динамика даже хуже, чем во время европейского долгового кризиса.
Один из наиболее известных индикаторов состояния мировой торговли — индекс стоимости фрахта насыпных грузов Baltic Dry Index. Сейчас его динамика указывает на коллапс мировой торговли. Baltic Dry Index находится на минимуме за три года и на 44% ниже, чем в прошлом году. Импорт в США хоть и продолжает рост, однако ноябрьские данные указывают на самый слабый прирост с 2016 г. — всего на 3,2%.
Объем мировой торговли в период с сентября по ноябрь 2018 г. показал самый сильный спад с середины 2015 г.
Нет ничего удивительного, что страны начали снижать прогнозы по темпами роста своих экономик.
В частности, ЕС сократил свой прогноз по темпам роста ВВП в этом году до 1,3% (с 1,9% в ноябре), Банк Англии понизил рост Великобритании с 1,7% до 1,2%, а Банк Австралии снизил свой прогноз по ВВП на 0,5% — до 2,75%. Между прочим, в Австралии вообще никогда не было рецессии, по крайней мере со времен появления интернета.
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