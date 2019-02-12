Взаимодействие финансов и экологии обсудят в Сочи

На Российском инвестиционном форуме, который пройдёт в Сочи, обсудят «зелёное» финансирование. В рамках дискуссии эксперты поговорят о нём, как о части национальной стратегии развития.

Российский инвестиционный форум «Сочи-2019» пройдёт 14−15 февраля на площадке главного медиацентра сочинского Олимпийского парка. Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс».

«Зелёное» финансирование подразумевает использование финансовых услуг и инструментов, которые имеют своей целью поддержать экономическую деятельность, которая способствует улучшению состояния окружающей среды, помогает сгладить последствия изменений климата и наладить более эффективное использование природных ресурсов. Формирование и развитие такой системы финансирования становится сейчас составной частью национальной стратегии развития. Эту тему принимают во внимание при реализации национальных проектов, а также при внедрении предприятиями промышленности передовых технологий.

В рамках сессии «„Зелёное“ финансирование: развивая рынок ответственных инвестиций» участникам дискуссии будет предложено рассмотреть вопросы объединения государственного и частного финансирования «зеленых» отраслей, а также их инвестиционную привлекательности. Будет затронута тема контроля инвестиций в проекты с высоким уровнем риска негативного воздействия на окружающую среду.

В сессии примут участие представители финансовой отрасли, органов федеральной власти и эксперты в области экологии, природопользования и энергосбережения.