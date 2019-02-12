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Россия присоединится к ОПЕК в новом статусе 

Lenta.ru + ещё 8 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Страны ОПЕК и государства, не входящие в организацию, решили продолжить сотрудничество на бессрочной основе, организовав альянс, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект устава будущего объединения.
ОПЕК будет играть в альянсе роль поддерживающей организации. Предполагается, что все члены альянса будут добровольно выполнять обязательства, принятые на высшем уровне. Это не создаст между участниками какие-либо права и обязанности юридического характера.
Права стран на управление своими природными ресурсами ограничиваться не будут, равно как и меры по реализации планов развития, включая вопросы изменения климата и окружающей среды. Председателей на министерских встречах собираются определять по алфавиту.
Целью объявлено создание межправительственной платформы для совместного поддерживания стабильности нефтяного рынка и технологическое сотрудничество. Также альянс должен поддерживать меры, направленные на долгосрочное использование нефти и снижение загрязнений при ее добыче и применении.
Механизм работы новой организации планируется обсудить на ближайшей встрече ОПЕК+ 18 марта в Вене. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия предложила реформировать ОПЕК, чтобы в новом формате картель тесно сотрудничал с группой стран, которую возглавит Москва.
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Экономика , ОПЕК , Интерфакс
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